GRUPO IMAN, GRUPO CRIT, ADECCO, MICHAEL PAGE, FASTER o GRUPO OESIA son algunos de los nombres que se repiten semana tras semana en nuestra noticia con las ofertas de empleo en Asturias. Se trata de importantes consultoras, agencias y empresas de selección de personal, las cuales se esfuerzan a diario por ofrecer las mejores soluciones de personal a sus clientes, así como en hacer llegar las oportunidades laborales a todos los profesionales que buscan trabajo.

Estas son algunas de las mejores empresas para encontrar trabajo en Asturias ahora mismo. Su actividad se basa en generar puestos de trabajo, con los que contribuir a la creación de empleo. Compruébalo en el siguiente listado de ofertas de empleo, activas en estos momentos. Consulta las bases y requisitos de cada puesto vacante y, si éste se corresponde con tus intereses, registra rápidamente tu candidatura en él..

Almacén y logística

GRUPO IMAN selecciona:

MOZOS/AS DÍAS SUELTOS para Oviedo

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozos/as días sueltos en Oviedo.

GRUPO CRIT España selecciona:

MOZO ALMACÉN CARRETILLA (H/M) para Gijón

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo almacén carretilla (h/m) en Gijón.

ADECCO selecciona:

JEFE/A EQUIPO TEXTIL GIJÓN

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - noche.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a Equipo textil Gijón.

Compras, ventas y telemarketing

FASTER selecciona:

TELEOPERADORES/AS COMERCIALES para Oviedo

- 5 vacantes.

En FASTER ETT seleccionamos teleoperadores comerciales para importante compañía aseguradora a nivel nacional.

Las personas seleccionadas realizarán las siguientes funciones:

- Emisión de llamadas para la venta de los principales productos de la compañía.

- Seguimiento y mantenimiento de la cartera de clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperadores comerciales en Oviedo.

Formación

CIDKIDS selecciona:

PROFESORES/AS para Oviedo

- 5 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesores en Oviedo.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO OESIA selecciona:

ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA (VARIAS ZONAS) para Oviedo

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Programador/a Java (varias zonas) en Oviedo.

ANALISTAS FUNCIONALES DE MEDIOS DE PAGO para Gijón

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Actualmente en Grupo Oesia estamos buscando un perfil de Analista Funcional, que llevará a cabo las siguientes funciones:

- Análisis y diseño técnico y funcional.

- Definición de casos de uso.

- Diseño de pruebas técnicas y funcionales.

- Elaboración de documentación funcional y técnica.

- Elaboración de informes.

- Interlocución con el cliente.

- Planificación y ejecución del ciclo de vida del proyecto.

- Supervisión y seguimiento del estado del proyecto.

- Toma de requerimientos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Funcional de Medios de Pago en Gijón.

ACALACA SELECCIÓN selecciona:

TÉCNICOS REPARADORES/AS DE MÓVILES GIJÓN

- 2 vacantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico reparador de móviles. Gijón.

Marketing y comunicación

MICHAEL PAGE selecciona:

PROMOTIONAL MARKETING MANAGER EMEA para Oviedo

Worldwide electronic measurement devices company with European subsidiary located in Asturias.

Define and execute the promotional marketing plan of his BU in coordination with EMEAs Business Unit Managers and Sales team.

-Lead all the online and offline local communication, branding and promotion guidelines and strategies following the guidelines from our Headquarters.

-Create and manage promotional actions in order to increase the companies' sales in different markets.

-Lead the EMEA communications team.

-Be able to execute the promotional marketing strategy in EMEA.

-To consolidate a communication strategy in EMEA markets.

-Launching plan for new products. Promo and campaigns.

-Coordinate EMEA exhibitions with our own stand or outsourced.

-Career and development plan.

-Excellent opportunity to lead a BU in a high capable growing worlwide company.

University studies required:

-Experience in an industrial manufacturer company with professional distribution channel.

-Bilingual in English and Spanish.

-Proven experience of more than 3 years as Communication and Marketing Manager in multinational environment, with multichannel product.

-Used to manage a budget in order to maximize the opportunities.

-Able to lead teams and high communication capacities.

-Local and international availability to travel around EMEA is required.

-Strategic vision.

-Strong communication skills.

-Clear focus on achievement and results.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotional Marketing Manager EMEA en Oviedo.

Otras profesiones y oficios

GRUPO IMAN selecciona:

SOLDADOR/A para Gijón

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Soldador/a en Gijón.

FERRALLISTA para Oviedo

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ferrallista en Oviedo.

ADECCO selecciona:

OFICIAL 1º SOLDADOR/A para Gijón

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial 1º Soldador/a en Gijón.

FASTER selecciona:

ELECTROMECÁNICO/A DE MAQUINARIA PESADA para Siero

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a de maquinaria pesada en Siero