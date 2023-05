TTa Personal GmbH es una consultora de Recursos Humanos líder en la contratación de profesionales hispanos en todo el territorio alemán y suizo. Con dilatada experiencia y profesionalidad reclutan personal, ofreciendo atractivos salarios, empleos estables, ayudas con los desplazamientos, alquiler, formación, etc. Todo lo necesario para que el candidato seleccionado pueda desarrollar su actividad con las mejores comodidades y condiciones. Si te interesa vivir nuevas experiencias, tanto laborales como personales, e iniciar una nueva andadura que te aportará un plus en tu CV, puedes inscribirte en estas ofertas de empleo para trabajar en el extranjero.

OFERTAS DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO

PEDIATRA PARA SUIZA

La empresa sanitaria cuenta en la actualidad 2 con centros, un segundo también en el mismo cantón, siendo una referencia en la zona en la atención primaria. Para ampliar el equipo multidisciplinar se busca un médico especialista en Pediatría, que completará con otros 2 médicos que aquí trabajan, además de las enfermeras y auxiliares.

Una persona con iniciativa, a la que le guste construir y diseñar a su manera, ya que le dejamos total libertad para moldear su trabajo. Es una ampliación al servicio para niños y por ello hay mucha libertad creativa.

El puesto se puede cubrir con un contrato indefinido del 60 al 100%, como el pediatra desee. Las funciones sería las clásicas de atención primaria pediátrica. En la compañía ya trabajan 4 personas llegadas de España, quienes apoyarán en los primeros pasos en el país.

Se ofrece un salario fijo + incentivos en la compañía, dependiendo del compromiso que tengas varia de 180.000-220.000 CHF/anuales.

Puedes inscribirte en oferta de empleo de Pediatra en Suiza.

TÉCNICO DE RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA PARA ALEMANIA

Para importante grupo de clínicas sanitarias especializadas en tratamientos de enfermedades y dolencias a través de la radioterapia, TTA Personal selecciona un Técnico en Radioterapia y Dosimetría (m/f).

Todas las instalaciones de la compañía estas equipadas con la última tecnología y un equipo bien formado en la materia para ofrecer un servicio ambulatorio y hospitalario a todos los pacientes al más alto nivel.

Se ofrece empleo estable y a largo plazo con contrato indefinido en un grupo sanitario en expansión, 2 cómodos turnos: uno de 7:30 am a 5:00 pm y otro de 10:00 am a 6:30 pm. Como regla general, no hay servicios en festivos o de fin de semana, un atractivo salario, inicial a partir de 3.000€ brutos mensuales, plan de pensiones, eventos de empresa, etc.

Para inscribirte puedes hacerlo desde este mismo enlace oferta de empleo de Técnico de Radioterapia en Alemania.

ENFERMERAS/OS PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS EN ALEMANIA

Para grupo sanitario con residencia de ancianos de alto standing situada en la ciudad de Eschborn, Alemania.

La compañía ofrece a sus residentes habitaciones individuales en unas amplias instalaciones con salas, cocina y comedor integrado, así como ambiente agradable rodeado de jardines, todo lo importante para el cuidado adecuado de los pacientes está a disposición para ofrecer unos cuidados al más alto nivel.

Enfermeras con empatía con este grupo de pacientes que trabajarán en un sistema de turnos de 6:30 a 14h o de 13:30 a 21h. Cada 2 semanas rotación en fin de semana.

Además del servicio estacionario del centro, se ofrecen cuidados a domicilio a pacientes de la región con problemas de movilidad, enfermedades o que simplemente prefieren vivir en sus casas donde reciben los ciudades. Para ello necesitamos enfermeras que traigan además carnet de conducir, la empresa pone el coche a disposición.

Se ofrece contrato indefinido, atractivo salario, comienzo como enfermera homologada desde 3.200€ brutos mensuales, a lo que añadimos, ayuda con la adquisición de alojamiento en la región, precios orientativos 12-15€ metro cuadrado, extras por turnos y una paga de Navidad, reembolso del billete de avión hacia Alemania, etc.

Puedes inscribirte en oferta de empleo de Enfermera/o para Alemania.

FISTIOTERAPEUTA PARA ALEMANIA

Para moderna e importante clínica de fisioterapia fundada en 2009 y situada en la localidad de Múnich.

En el centro multidisciplinar trabaja un joven equipo ofreciendo terapias al más alto nivel principalmente en la siguientes áreas: Ortopedia Cirugía y Neurología, así como tratamientos del dolor (espalda, hombros, cuello, articulaciones) y cuidados postoperatorios, prevención y un acompañamiento terapéutico; Terapia Manual, Bobath, Drenaje Linfático, Kinesiotape, electroterapia, tratamiento de ultrasonidos, aire calientes, etc.

Las instalaciones cuentas con salas totalmente acondicionadas, así como un gimnasio para un desarrollo cómodo del trabajo.

Se ofrece ayuda para la adquisición del alojamiento en la ciudad y para la mudanza, contrato estable y un atractivo pago comenzando con 2.500€ bruto si traes al menos un conocimiento básico de alemán. (A2). A partir de B2 y homologación del título desde 3.000€.

Puedes inscribirte en oferta de empleo de Fisioterapeuta para Alemania.

FISIOTERAPEUTAS PARA ALEMANIA

Para importante grupo de clínicas en la región de Hesse, centro de Alemania, que cuenta actualmente con 5 modernos centros en diferentes localizaciones.

La clínica en concreto cubre una amplia gama de cuadros clínicos, con un enfoque en la cirugía ortopédica; Fisioterapia Externa Extendida (EAP) Fisioterapia (KG), Terapia de prótesis, Fisioterapia asistida por dispositivos (KGG), Fisioterapia para la disfunción de la articulación temporomandibular (DMC), Fisioterapia de base neurofisiológica (KGN/KG-ZNS, Bobath para adultos, PNF), terapia de entrenamiento médico (MTT), Sling table / tratamiento de tracción, Terapia de escoliosis de Schroth o Terapia manual (MT). Además, la clínica completa sus servicios con Osteopatía y Crioterapia y cursos de pilates o yoga.

Se ofrece empleo estable, un horario cómodo entre 8 y 16:30h con pausa incluida, un atractivo salario, capacitación y formación continua a cargo de la empresa, ayuda para el alojamiento, etc.

Puedes inscribirte en oferta de empleo de Fisioterapeuta para Alemania.

¿Eres empresa o autónomo y necesitas publicar una oferta de empleo y encontrar los mejores profesionales? Puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.