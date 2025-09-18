Nuevas oportunidades laborales en Asturias: ¡Impulsa tu carrera en el área comercial inmobiliaria, IKEA, Caser!

El efervescente sector inmobiliario

En pleno pulso del mercado inmobiliario regional, agencia inmobiliaria consolidada, con respaldo y prestigio, refuerza su plantilla con dos vacantes clave en su oficina de Gijón. Si buscas estabilidad, crecimiento profesional y trabajar en un equipo reconocido por su gestión, esta puede ser tu oportunidad.

¿A qué se debe el impulso?

Una gestión eficiente tanto de ventas como de alquileres, respaldada por décadas de trayectoria.

Una cartera variada: pisos, chalets, locales, fincas… para todos los gustos.

Trato cercano al cliente y estrategias de marketing personalizadas.

Servicios añadidos de valor, como la elaboración del certificado de eficiencia energética, que no todos los competidores ofrecen.

Agente Inmobiliario Autónomo

Buscan asesores/as inmobiliarios autónomos que deseen crecer en un equipo profesional, cercano y serio, valorando la experiencia que pueda poseer el candidato/a en el sector, pero también ofrecen la oportunidad a personas de otros ámbitos con perfil comercial, proactivo y con ganas de desarrollarse.

Para los candidatos/as ofrecen:

Apoyo en marketing y estrategias personalizadas, para que puedas destacar en tus operaciones.

Una marca, que transmite confianza a propietarios y compradores.

a propietarios y compradores. Acceso a herramientas tecnológicas y de gestión que facilitarán tu día a día.

Comisiones , en un modelo flexible y competitivo.

, en un modelo flexible y competitivo. Bonificaciones por captación , para impulsar tu rendimiento.

, para impulsar tu rendimiento. Servicios diferenciadores que aportan valor añadido a tu gestión y la de tus clientes.

Para inscribirse y más información en Oferta de Agente Inmobiliario Autónomo en Gijón, Asturias.

Administrativo/a Agencia Inmobiliaria

La agencia busca personal para apoyar en la gestión administrativa y burocrática de la oficina, asegurando la eficiencia en los procesos diarios y el soporte a clientes, agentes y dirección.

Entre las principales funciones a desarrollar en este puesto:

Atención a clientes internos y externos.

Recepción y filtrado de llamadas.

Apoyo en marketing online y offline.

Gestión de proveedores y coordinación de servicios.

Soporte a agentes en la incorporación de propiedades a portales y webs.

Organización administrativa de la oficina (materiales, documentación, reuniones, etc.).

Lo que ofrece la empresa:

Incorporación a una agencia inmobiliaria consolidada .

. Un entorno de trabajo cercano, estable y profesional .

. Acompañamiento inicial y formación en el puesto.

en el puesto. Oportunidad de colaborar en proyectos de marketing y gestión interna que impulsen tu desarrollo profesional.

Para inscribirse y más información en Oferta de Administrativo/a Agencia Inmobiliaria en Gijón, Asturias.

Grandes compañías

Empresas como Caser o Momentum Task Force para IKEA brindan atractivas propuestas de desarrollo profesional, con beneficios y oportunidades únicas para aquellos que deseen avanzar en sus carreras en estas áreas:

Asesor/a Comercial Asturias

Caser, en su esfuerzo por expandir su red de oficinas de agencia, busca asesores comerciales con experiencia comprobada en el ámbito de ventas para gestionar y dirigir su propia unidad de negocio en Oviedo. Las funciones clave incluyen la prospección y captación de clientes, así como la creación, seguimiento y consolidación de una cartera individual. Además, se participará en el análisis y estudio del mercado local, preparando al candidato para una futura dirección de oficina de agencia.

Entre los atractivos de esta oferta, Caser promete un plan de retribución económica estable y en constante crecimiento. Los candidatos seleccionados recibirán formación certificada y continua, adaptada a sus necesidades, junto a la tutoría de un mentor experimentado en el sector. Beneficios adicionales incluyen un viaje anual de incentivos, un excelente ambiente laboral, flexibilidad horaria y la emocionante oportunidad de establecer una oficina de agencia propia. Los requisitos mínimos incluyen un carácter emprendedor y una experiencia comercial mínima de dos años.

Para inscribirse y más información en Oferta de Asesor/a Comercial Asturias en Oviedo, Asturias.

Promotor/a Comercial IKEA

Momentum Task Force, una empresa líder en la gestión de equipos comerciales, está en busca de promotores comerciales en Oviedo para la promoción de la tarjeta de compra IKEA. Esta es una oportunidad para aquellos apasionados por las ventas y que disfrutan trabajando por objetivos.

La compañía ofrece un contrato indefinido con alta en la Seguridad Social, jornadas de trabajo completas con atractivos horarios que permiten el equilibrio entre la vida personal y profesional, y un salario fijo competitivo con comisiones ilimitadas. Los promotores recibirán también formación especializada y oportunidades reales de crecimiento profesional en un proyecto consolidado. Experiencia en puestos comerciales y habilidades comunicativas son indispensables.

Para inscribirse y más información en Oferta de PROMOTOR/A COMERCIAL IKEA OVIEDO 32 H en Oviedo, Asturias.

En resumen, Asturias ofrece diversas ofertas laborales en los sectores comercial e inmobiliario para profesionales con distintos niveles de experiencia. Cada una de las ofertas examinadas aporta un tangible valor añadido, convirtiendo al Principado en un destino profesional prometedor.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.