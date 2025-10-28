Oviedo mueve el empleo: ofertas para trabajar en la calle, en oficina o desde casa

Oviedo sigue generando oportunidades laborales en distintos sectores, desde la logística y el cuidado hasta el ámbito tecnológico y la atención al cliente internacional. Empresas como Manpower, Adecco, eXperience IT Solutions, AIUDO y GEVEKOM han lanzado nuevas vacantes que apuestan por la estabilidad, la autonomía y la flexibilidad, adaptándose a distintos perfiles y niveles de experiencia. Desde repartir paquetería por la ciudad, programar en entornos Oracle o asistir a clientes desde casa, estas ofertas reflejan un mercado laboral diverso y en movimiento en la capital asturiana.

Repartidor/a paquetería (H/M/X)

Manpower España presenta una oferta de empleo para repartir paquetería en Meres, Oviedo, ofreciendo un trabajo estable, dinámico y sin complicaciones, ideal para quienes disfrutan conduciendo y desean autonomía. Los repartidores contarán con una ruta predefinida y furgoneta lista cada día, lo que les brinda la oportunidad de explorar diferentes áreas de la ciudad con autonomía y seguridad. Este puesto incluye una jornada de 33 horas semanales con turnos ajustables y una formación sencilla de un día. Se ofrece un contrato fijo discontinuo inicial de cuatro meses con posibilidad de continuidad. Además, Manpower lanza su plan de beneficios “Plan 4U” que incluye asistencia legal, médica y psicológica telefónica, así como otros servicios complementarios que enriquecen la calidad de vida laboral.

Para inscribirse y más información en Oferta de Repartidor paquetería en Oviedo.

Repartidores/as Furgonetas Carnet B

Adecco Oviedo está en busca de repartidores/as con carnet B para unirse a una empresa dinámica del sector logístico. Este rol implica la entrega de paquetería a particulares en Asturias, ofreciendo autonomía y variedad diaria al recorrer diversas ciudades de la región. La empresa proporciona la furgoneta necesaria para realizar el reparto y operará bajo un horario flexible de lunes a domingo, con dos días de descanso rotativos. Adecco destaca por su compromiso con la igualdad de oportunidades y la promoción del talento sin etiquetas, asegurando un ambiente de trabajo que valora la eficiencia, innovación y el trabajo en equipo.

Para inscribirse y más información en Oferta de Repartidores/as Furgonetas Carnet B en Oviedo, Asturias.

Programador/a PL/SQL y Oracle Forms

Empresa de servicios tecnológicos busca profesionales en PL/SQL y Oracle Forms para unirse a un proyecto tecnológico estable y de relevancia técnica en Oviedo. La empresa se destaca por su enfoque colaborativo con metodologías ágiles y el uso de tecnologías Oracle de última generación. Se ofrece un modelo híbrido de trabajo, permitiendo una combinación de días presenciales y remotos, y un horario flexible que se ajusta a las necesidades de sus empleados. Además, eXperience IT Solutions promueve un entorno cercano y dinámico, enfocado en el bienestar del equipo y su desarrollo profesional continuo, garantizando la igualdad de oportunidades.

Para inscribirse y más información en Oferta de Programador/a PL/SQL y Oracle Forms en Oviedo, Asturias.

Cuidadora externa

AIUDO ofrece una vacante para cuidadora externa en Oviedo con tareas dedicadas al cuidado matutino básico, preparación del desayuno, y otras tareas del hogar. Este puesto de perfil temporal que ofrece autonomía y la oportunidad de aportar un servicio personalizado en un ambiente de cuidado y atención.

El horario está bien definido, abarcando de lunes a domingo de 9:30 a 12:30, y un salario correspondiente al servicio prestado.

Para inscribirse y más información en Oferta de Cuidadora externa en Oviedo, Asturias.

Agente de atención al cliente (m/f/d) - Moda y Lifestyle

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA invita a formar parte de su equipo internacional de atención al cliente, ofreciendo la posibilidad de trabajar remotamente al 100% desde casa. Este puesto consiste en asistir a los clientes de una destacada plataforma de moda online, con el objetivo de asegurar una experiencia de compra digital satisfactoria y resolutiva. La empresa proporciona un contrato con opciones de jornada completa o reducida, junto con formación estructurada y beneficios atractivos como descuentos y acceso a seguro médico privado. Se busca un perfil con dominio del alemán y de uno de los idiomas nórdicos, sumado a una actitud de servicio positiva.

Para inscribirse y más información en Oferta de Agente de atención al cliente en Oviedo, Asturias.

En conclusión, estas ofertas abarcan diversos sectores y roles en Oviedo, ofreciendo múltiples beneficios y la oportunidad de crecimiento profesional en empresas comprometidas con el desarrollo personal y profesional de sus equipos. Cada puesto destaca por proporcionar un entorno de trabajo flexible y enriquecedor, adaptado a las diversas necesidades de sus empleados.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.