Comienza la cuenta atrás para el inicio de la EBAU más atípica hasta la fecha

Alumnos asturianos, durante las pruebas de la EBAU de 2019. C. DÍAZ

Falta algo más de un mes para que los alumnos de 2.º de Bachillerato de los centros educativos asturianos se enfrenten a la EBAU de 2020, la prueba de acceso a la Universidad más singular de cuantas se han celebrado hasta la fecha por las excepcionalísimas circunstancias que rodean la preparación educativa por el coronavirus. La cita, organizada por la Universidad de Oviedo y la administración educativa del Principado, tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, mientras que la convocatoria extraordinaria se celebrará los días 21, 22 y 23 de julio.

La EBAU consta de dos fases, una obligatoria para el acceso a la Universidad denominada fase de acceso, y otra voluntaria denominada fase de admisión. Para la fase de acceso las pruebas versarán sobre las materias generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en segundo curso de la modalidad de Bachillerato elegida para la prueba.

Para la fase de admisión, el alumnado que quiera mejorar su nota podrá examinarse de materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso, que pueden ser cursadas o no cursadas. Asimismo, los alumnos podrán examinarse en la fase de admisión de las materias generales del bloque de las asignaturas troncales de modalidad de segundo curso no matriculadas en la fase de acceso.

Esta fase de acceso consta de cuatro materias; dado que todas ellas tienen la consideración de obligatorias, si el alumno o alumna no se presenta al examen de alguna materia, se entenderá que abandona las pruebas. Para mejorar la nota de admisión (fase de admisión), se podrá matricular desde un mínimo de una hasta un máximo de cuatro materias. Al alumnado que no se presente al examen de alguna de las materias matriculadas en la fase de admisión se le considerará no presentado en la materia correspondiente y se le calificará únicamente aquella o aquellas materias a las que se presente.

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano decretó que el próximo 29 de mayo finalicen las clases de 2.º de Bachillerato, que los días 1 y 2 de junio tenga lugar la evaluación final y que las recuperaciones de las diferentes asignaturas se celebren hasta el 19 de junio. La evaluación extraordinaria será los días 22 y 23 de junio.