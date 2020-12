Los tiempos han cambiado de forma radical. Nos encontramos inmersos en un mercado global en constante crecimiento, en el que no queda espacio para la mejora progresiva en las compañías. Hoy en día, el modelo de digitalización de la logística se convierte en la clave para garantizar el servicio de inmediatez demandado por las empresas y los consumidores. Y eso es lo que ha logrado Esnova.

Hace un tiempo, la logística era considerada casi un mal necesario, mientras que hoy en día se puede decir que es imprescindible. Las estanterías son vitales para la optimización del espacio, para la seguridad de la mercancía y para el control de las existencias. Pero no basta con optimizar los almacenes con sistemas de almacenaje. En la actualidad, los productos se demandan "just in time", y cada almacén debe estar digitalizado con sistemas capaces de gestionar en tiempo real las existencias, mejorar los flujos y, por tanto, la eficiencia en la distribución de los productos hacia las empresas y los clientes finales.

Las empresas necesitan buscar la eliminación de todo lo que implique desperdicio en el proceso de producción: desde las compras hasta la distribución. El material intermedio y los productos acabados deben estar en su sitio justo cuando sea necesario y no antes. Además, la cantidad debe ser también la justa y necesaria para satisfacer las necesidades del cliente.

Hoy en día los almacenes son claves en la cadena de suministro, por ello deberán de estar completamente equipados con sistemas de almacenaje adecuados a su actividad y a sus productos. Además, han de contar con su correspondiente sistema de gestión (SGA almacenes), que permita a la empresa reducir los niveles de stock, conseguir una disminución de inventarios, detectar cuellos de botella, simplificar las tareas administrativas, optimizar los tiempos productivos y aumentar el nivel de servicio equilibrando el producto con sus ventas, y por consiguiente obteniendo una mejor salud financiera.

Para ello, la tecnología es vital. Y su avance, imparable. La innovación en el sector logístico evoluciona hacia una mayor autonomía de los procesos. Los sistemas de gestión se redireccionan buscando combinaciones con tecnologías más avanzadas como la visión artificial combinada con la inteligencia artificial y la IoT, que son actualmente, en el marco de la industria 4.0, una realidad.

Cada vez más empresas apuestan por estas técnicas y vienen para quedarse, evolucionar y crecer con nosotros, ya que la demanda de estos servicios aumentará en los próximos años de forma exponencial.

La aplicación de estas nuevas tecnologías nos permite aprovechar la información para anticipar las necesidades de nuestros clientes, gestionar la trazabilidad y la calidad de los servicios logísticos de extremo a extremo, detectar los problemas en el mismo instante en que se produzcan y realizar un análisis predictivo del comportamiento de cada plataforma logística.

En Esnova te ayudan a implantar estos procesos, adaptando su software a las características de cada almacén. Gracias a ellos podrás ganar en competitividad y disfrutar de un almacén más eficiente.

El futuro ya está en Esnova y la fortaleza radica en la sencillez de las cosas.