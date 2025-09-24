El Colegio de Arquitectos de Asturias, en su deseo de fomentar la calidad y el rigor de la Arquitectura y entendiendo ésta como un hecho cultural de carácter plural y abierto dirigido en todo momento a la sociedad, ha convocado la XXVII Edición del Premio Asturias de Arquitectura.

La profesión ha sufrido cambios notables en virtud de los cuales la actuación del arquitecto se desarrolla en diferentes campos y materias. Los Premios Asturias de Arquitectura quieren responder a la situación del arquitecto contemporáneo. Para dar respuesta a esa pluralidad en el ámbito laboral en el que estamos inmersos, se enmarcan dentro de esta convocatoria cinco categorías que pretenden analizar el trabajo realizado por nuestros colegiados en los dos años previos a aquél en el que se convocan los premios. Por otra parte, se establecen otros premios vinculados, el Premio COAA+10 y el Premio «CASTELAO» A UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL, para el reconocimiento de obras arquitectónicas y trayectorias profesionales de reconocida valía.

Finalmente, se convoca el Premio del Público. Con esto se pretende hacer a la sociedad partícipe del trabajo del arquitecto, a la que en definitiva se dirige. El ganador de esta categoría lo elegirán los lectores de LA NUEVA ESPAÑA, que pueden participar con su voto y escoger una de estas obras finalistas seleccionadas por el jurado. La votación estará abierta hasta martes 7 de octubre y el premio se le entregará al ganador el viernes día 10 de octubre.

Los finalistas del Premio del Público, seleccionados por el jurado del Premio Asturias de Arquitectura, son los siguientes:

Casa MV

Pedro Quero Arquitectos SLP

En una ladera del monte Naranco, un zócalo y una losa conforman el gesto sencillo, casi una línea en el paisaje, desde el que se asoma esta vivienda. Una envolvente delicada y ligera, de vidrio y madera, acaba por definir este proyecto, casi una intervención paisajística de voluntad abstracta y atemporal, con reminiscencias al land art.

Casa Sula

Miguel Huelga, Iria de la Peña

“Sula” (término cántabro para un pez color plata) refleja la materialidad de esta vivienda, organizada en torno a un patio central, interior y orientado al sur. Las estancias se dividen a su alrededor en espacios de día y de noche, con un sistema de paneles correderos de policarbonato que permiten ganar o rebajar la privacidad y adecuar espacios al uso.

Comisaría para la Policía Local de Gijón

Fernando Serrano-Suñer de Hoyos y Marcos Cortés Lerín

Volumen de zinc que en su contacto con el suelo deja expuesto el vidrio (transparencia de la labor del funcionariado), en la noche su cualidad se invierte, transformándose en faro del acceso occidental a Gijón. La traza del ferrocarril condiciona el edificio y su parque. Los patios de la planta baja y los vacíos de las más altas deshacen el edificio, permitiendo que el aire contenido se active, diluya o consolide.

ECOS Festival de Arquitectura, Cultura y Territorio

Nacho Ruiz Allén / Vanessa García Rodríguez

Festival de arquitectura alejado de los circuitos urbanos, este programa, dedicado la Patrimonio Industrial Minero en su primera edición, activa equipamientos y territorios con instalaciones efímeras a cargo de equipos que combinan raíz local y visión internacional. El festival conecta memoria y porvenir, activa las capas del paisaje y sirve de conector para el tejido cultural.

Escuela Infantil Eusebio Miranda

Mónica Costales y Jesús Sotelo

Un nuevo volumen en el patio exterior, apoyado en las medianeras, resuelve las necesidades de espacio del edificio de la calle Casimiro Velasco para acoger una escuela infantil de seis unidades. El nuevo volumen mantiene independiente el edificio original, libera el máximo espacio del patio y disminuye el impacto visual de las medianeras. La envolvente de madera funciona como filtro efectivo entre el exterior y el interior.

Holzhaus, casa biblioteca, Styria, Austria

Mori Meana Arquitectura

Para dar respuesta al encargo de “una casa de madera llena de libros e integrada en el entorno” se diseñó una librería como elemento vertebrador que definiría el espacio de la vivienda, y no al revés. Volumen neutro, en madera local, mezcla de técnicas tradicionales y climatización contemporánea, introduce el paisaje en el interior, exhibe los libros y los integra en la vida cotidiana de sus habitantes.

Intervenciones en las instalaciones de Cartonajes VIR

Longo+Roldán Arquitectura

Para dotar de unidad formal, eficiencia energética, confort laboral y reforzar la identidad corporativa de un edificio de oficinas y vestuario en un complejo industrial se optó por una intervención contenida, generando un espacio sin compartimentar organizado por una estructura de lamas de madera. Más luz natural, aislante térmico, nuevos espacios comunes y pequeñas operaciones en el exterior completan la intervención.

Mirador Geológico de La Farrapona

Puerto & Sánchez arquitectos

Un gesto geométrico en forma de lazo, ejecutado en acero cor-ten, permite al visitante acceder al mirador, contemplar la visión de 360 grados del valle de Saliencia y volver al camino por donde ingresó. Sin diferencias de cota, la accesibilidad es total, los materiales garantizan un mantenimiento casi nulo y la construcción en taller de las nueve piezas mejoró la precisión en la ejecución.

Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada, Somió

Juan Tomás Ortega García, Jorge Alonso Nicieza, Ignacio Cabal Palicio

Para redistribuir y ampliar el programa de esta vivienda, se “envolvió” con un cuadrado de 32x32 metros, una geometría rotunda que aporta identidad a la fragmentación existente y genera tres grandes patios intermedios de usos diferenciados. La traza del cuadrado resulta una celosía metálica que cubre o acota cada patio y se reviste como pórtico. La cubierta abuhardillada se simplifica con una pieza revestida de zinc.

Rioseco, Casa con tobogán, Sobrescobio

Mori Meana Arquitectura

La rehabilitación de esta casa tradicional asturiana preserva la fachada catalogada y transforma el interior en un hogar abierto y dinámico. Un tobogán se converite en pieza esencial del diseño, organizador del espacio, vertebrador de circulaciones y generador de una movilidad vertical atractiva e inesperada. Se ganan y generan nuevos espacios en distintos niveles y se mejora el confort manteniendo los materiales tradicionales.

Vivienda Unifamiliar en Berbes

Jovino Martínez Sierra

Una vivienda que no pretende destacar, sino pertenecer al lugar. Sótano, planta baja y primera planta se reparten en un esquema longitudinal, donde se reinterpretan la cubierta a dos aguas y el corredor desde una lectura sobria y expresiva. El volumen se asienta sobre basamento de piedra caliza. Revoco de mortero de cal con estructura metálica vista y carpintería de castaño completan refuerzan el vínculo con los sistemas tradicionales.