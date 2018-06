El PSOE metía prisa hace un mes a Rajoy, pero ahora aplaza la reforma

La premura que hace apenas un mes el hoy presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, empleaba para exigir a Mariano Rajoy abordase la reforma de la financiación autonómica choca con sus palabras una vez que ha alcanzado la máxima responsabilidad del Ejecutivo central.

Pedro Sánchez hizo una declaración de intenciones en su comparecencia en la sesión del control de Senado. "No vamos a renovar el sistema de financiación autonómica en su conjunto", respondió el Presidente a la portavoz de Coalición Canaria. La excusa es que "no va a dar tiempo en esta legislatura" y que se trata de un asunto en el que hay que ser "ambiciosos" a la par que "realista". En resumen, el Gobierno central no va a abordar hasta después de 2020 la reforma del sistema de financiación autonómica pese a que lleva años de retraso.

Cumbre en Zaragoza

Asturias mantiene su objetivo de marcar a las claras sus líneas rojas sobre cómo debe abordarse esa reforma financiera y está dispuesto a garantizarse aliados. De hecho, sigue en pie la cumbre que próximamente se celebrará en Zaragoza (quedó aplazada tras la moción de censura a Rajoy) en la que comunidades autónomas como Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha pretenden hacer valer su criterio: un sistema que garantice equidad de servicios a los ciudadanos.