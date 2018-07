El PP regional pide unidad y huye de trasladar el pulso a Asturias

"Aquí no hay VAR ni es necesario repetir la jugada". El secretario general del PP de Asturias, Luis Venta Cueli, abraza la metáfora futbolística para interpretar el primer marcador de la contienda por el liderazgo nacional en el Partido Popular, o más bien para separar de la refriega y mantener a salvo el liderazgo de Mercedes Fernández. Aquí se elige exclusivamente al próximo presidente del PP de España, remarca el número dos de la formación para atajar posibles relecturas del resultado en clave asturiana y dejar claro que la ascendencia de la presidenta regional sobre la organización ya se sustanció hace un año "con los votos de más del 80 por ciento de los afiliados y el 95 de los compromisarios". Lo dicho, que esa jugada ya no se rearbitra. "No podemos estar permanentemente mirándonos el ombligo", subraya.

La otra, la carrera por la presidencia nacional, ha dejado apeada en el primer corte a María Dolores de Cospedal, la candidata a la que con más dedicación había apoyado la dirección asturiana. La ex secretaria general, primera en Asturias y tercera en España, ganó en el Principado con el 49,3 por ciento de los sufragios y venció en 14 de las 22 mesas de votación, aunque cedió ante Soraya Sáenz de Santamaría en plazas como Oviedo, Mieres o Langreo. No tiene todo eso, en la voz del secretario general del PP asturiano, más lectura que la nacional, la de la prueba de que "los afiliados han votado con absoluta libertad", pero también le lleva a la convicción de que de aquí al congreso que el día 21 elegirá definitivamente líder "lo más recomendable y deseable", dada la escasa diferencia entre los dos primeros clasificados, "sería una candidatura de unidad" que evitase la confrontación final entre la preferida de la militancia, Sáenz de Santamaría, y el subcampeón, Pablo Casado.

Palabra de compromisarios

Si eso no es posible, será el sistema de elección el que haga su trabajo dando la última palabra a los compromisarios elegidos anteayer y abriendo la puerta a un escenario nuevamente impredecible en el que los partidarios de Cospedal podrán elegir "libremente", recuerda Venta, un nombre que no está "ni escrito ni decidido". No se escapa el peso que la conocida animadversión entre Cospedal y Sáenz de Santamaría pueda tener en un posible desenlace a favor de Casado, pero el "y tú, de quién eres" de cada compromisario no estará de antemano tan claro atendiendo a la adscripción territorial y al resultado. Porque por ejemplo, afirma el secretario general, aunque Casado ganó en Aragón "Cospedal se impuso en Zaragoza", "Santamaría ganó en Orense y Cospedal en Galicia"...

Pasa también en Asturias, donde la victoria regional de la ex secretaria general esconde algunos triunfos parciales significativos de Sáenz de Santamaría que tendrán su reflejo en la lista de compromisarios. Así, los ocho representantes elegidos en Oviedo podrían incluirse dentro del sector del partido más afín al exalcalde Agustín Iglesias Caunedo, cuya aspirante preferida era la exvicepresidenta. En la capital, de hecho, la urna de elección de compromisarios dejó fuera al diputado autonómico José Agustín Cuervas-Mons.

El caso es que el resultado de la votación y el triunfo de Santamaría en el total nacional ha reforzado algunas posiciones dentro del sector del PP asturiano menos afín a la dirección que encabeza Mercedes Fernández. Desde aquí surgen voces que coinciden con la cúpula en la conveniencia de que el proceso concluya con una candidatura unitaria que evite la confrontación, pero en poco más. Fuentes próximas a este sector resaltaban ayer la escasa conveniencia de que todo esto lleve a lo que el PP ha criticado siempre como una "alianza de perdedores" -así podría interpretarse el apoyo de los seguidores de Cospedal a Casado para descabalgar a la ganadora- y resaltan que tal vez "no sería justo". En clave regional, las mismas fuentes señalan hacia una interpretación que según su versión gana terreno en la militancia: unos meses después de que Mercedes Fernández fuese elegida presidenta con un respaldo mayoritario, más del 50 por ciento de los afiliados que votaron el jueves lo hizo en contra del posicionamiento oficial de la dirección y eludió apoyar a María Dolores de Cospedal.

Cospedal y la "lealtad"

Mientras se madura la posibilidad de promover una alternativa pensando en la candidatura autonómica surgen críticas contra la "campaña" a favor de la ex secretaria general, con insinuaciones en las que "la presidenta, el secretario general y algunos vicesecretarios" daban a entender que respaldar a Cospedal equivalía a "mostrar lealtad a la presidenta". Y "no se puede asociar el apoyo a un candidato nacional con una lealtad que ya hemos mostrado en el congreso regional".