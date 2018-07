Corinna denuncia una "campaña de descrédito" con fin político

La empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey Juan Carlos, denunció hoy "una campaña de descrédito con motivación política" contra ella basada en "un sinfín de información falsa".

En un comunicado de prensa Corinna Sayn-Wittgenstein respondió así a las informaciones publicadas por diarios digitales españoles (El Español y OKDiario), según las cuales habría desvelado que Juan Carlos I tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

Tras asegurar que "desde hace tiempo, ha habido una campaña de descrédito con motivación política contra mi persona", proclama en esta nota: "Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa".

"Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe", concluye la empresaria alemana.