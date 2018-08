El abogado de Ángel Boza no cree que el robo afecte a su libertad condicional

Agustín Martín, el abogado de Ángel Boza, uno de los cinco integrantes de La Manada, considera que la detención de su cliente por supuesto robo y agresión en Sevilla no tiene por qué afectar a su actual situación de libertad condicional, aunque ha expresado su malestar por los hechos que "suponen un jarro de agua fría" para los otros cuatro miembros de la Manada.

Boza, el coautor del abuso colectivo sobre una joven en los Sanfermines de 2016, fue arrestado este miércoles en un centro comercial de Sevilla tras robar supuestamente unas gafas e intentar atropellar posteriormente a dos vigilantes de seguridad.

Su abogado, en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, entiende que los hechos por los que ha sido detenido no afectan en "absolutamente nada" a la libertad condicional de su cliente, por considerar que la reincidencia tiene que tener relación con los delitos por los que está condenado en otro procedimiento.

"En este caso, para que exista reincidencia tiene que haber sentencia condenatoria, pero tampoco afectaría al asunto de Pamplona que es algo absolutamente claro y determinado en cuanto a la naturaleza del delito", ha explicado Martín.

El letrado se ha mostrado, no obstante, molesto por la detención por los hechos: "Se me van a tener que dar explicaciones porque yo no voy a ir poniendo la cara públicamente para que me la partan y, aunque yo no soy responsable de lo que este señor haga, hay muchas personas afectadas".

El abogado ha precisado que su labor con sus clientes "no es decirles que no cometan ningún delito", puesto que sus consejos se limitan a "ser profesionales, cumplimentar el autor de libertad y a partir de ahí se supone que nadie va a ir robando gafas".

Ha insistido en que "la responsabilidad de los actos dependen de las personas que los realizan", pero considera "injusto", en alusión al resto de los miembros de La Manada, que "haya que valorar a todas las personas de un grupo como tal en la misma situación". Por ello, ha lamentado que todos los miembros de La Manada, sobre los que ha reconocido que no son "ejemplo de absolutamente nada", se vayan a ver envueltos "en un titular por este asunto con el que no tienen nada que ver", cuando "están intentando tener un comportamiento ejemplar y esto supone una quiebra más de su anonimato".

En cuanto a las informaciones que apuntan a que Ángel Boza pudiese ser acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir con carné retirado, Agustín Martín ha precisado que, según la familia, el detenido recogió recientemente en un juzgado el permiso de circulación con cuatro puntos en vigor. "Por lo que yo sé, este señor podía conducir perfectamente", ha concluido Martín.



Aseguró que el vigilante golpeó su coche

El miembro de La Manada Ángel Boza, detenido este miércoles tras intentar, supuestamente, robar unas gafas de sol en un centro comercial y tratar de atropellar con su coche a los encargados de seguridad, aseguró a los agentes que lo detuvieron que fue un vigilante el que golpeó su coche cuando intentaba salir del aparcamiento.

Según fuentes policiales, en el atestado policial se recoge que Boza se quiso hacer con unas gafas de sol valoradas en unos 200 euros, para lo que accedió al centro comercial y se aproximó a un expositor, pidiendo al dependiente ver unas gafas en concreto.

En ese momento, habría aprovechado un descuido del vendedor para quitar la alarma de seguridad a las gafas y colocar en el expositor otras que llevaba consigo, indicando que finalmente no las iba a comprar.

Sin embargo, el encargado de la tienda se dio cuenta y avisó a los servicios de seguridad del centro comercial, que lo localizaron en el aparcamiento, donde uno de los vigilantes resultó herido por un golpe del coche que conducía Boza, mientras que el otro tuvo que esquivarlo antes de que se marchase en dirección a la salida de la barriada de Nervión para acceder posteriormente a la avenida de Menéndez y Pelayo.

Allí, fue interceptado por una patrulla policial secreta que tenía los datos de modelo y matrícula del coche que conducía; en el momento en el que le dieron el alta llevaba puestas las mismas gafas de sol, que guardó en la guantera cuando el agente se aproximó al vehículo ya a pie.

En ese momento, según el atestado, le dijo a los agentes que si le habían dado el alto por el golpe que un guardia de seguridad le había dado en el aparcamiento del centro comercial, tras lo que se le comunicó que estaba detenido.

Las mismas fuentes han indicado que a los agentes les consta que no tiene en vigor permiso de conducción, retirado por perder todos los puntos; su abogado, sin embargo, ha afirmado que la familia le ha comunicado que recuperó los puntos, lo que no está reflejado en su expediente.