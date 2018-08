El ´efecto llamada´: colas para ver la tumba de Franco

La decisión del Gobierno central de aprobar por Decreto Ley una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permita exhumar los restos de Francisco Franco que hasta la fecha descansaban en el Valle de los Caídos ha tenido una especie de 'efecto llamada' en estas instalaciones gestionadas por Patrimonio Nacional. Durante la tarde de hoy se han registrado colas ante la tumba del dictador. En las colas se podía ver gente de todas las edades que esperaban para ver la tumba del dictador.

Los asistentes se aprovechaban hoy de que los miércoles y los jueves por la tarde (entre las cinco y las siete) entrar en el Valle de los Caídos es completamente gratuito. El resto de días (y de horas) hay que pagar 9 euros. Los vecinos de la zona aseguran que "nunca habían visto" colas como las de hoy.

Pero, ¿cuándo se moverá al dictador? Si finalmente el Consejo de Ministros se decanta, como inicialmente está previsto, por la fórmula del decreto ley, se abrirá un plazo de 30 días --a contar desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado-- para su convalidación en el Congreso de los Diputados, por lo que la exhumación de Franco no podría llevarse a cabo en ningúno caso antes de finales de septiembre. En la Cámara Baja no se esperan obstáculos a la aprobación del decreto ley, teniendo en cuenta que la exhumación de Franco logró el aval de la mayoría de la Cámara Baja en la citada proposición no de ley del 11 de mayo de 2017.



Los plazos

Una vez obtenido el visto bueno del Congreso, el control de constitucionalidad sobre los decretos leyes compete al Tribunal Constitucional. Al tratarse de un acto del Estado con fuerza del ley, los actores legitimados para interponer recurso ante el tribunal serían, en este caso, el Defensor del Pueblo o un mínimo de 50 diputados y 50 senadores, pero no directamente la familia de Franco, con la que el Gobierno no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre la exhumación de los restos de dictador.