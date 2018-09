Puigdemont celebra que la "represión" no ha "desmovilizado" al pueblo

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este martes que el "pueblo de Cataluña" no se haya desmovilizado pese a la "represión" y a los intentos de "liquidarlo".



Puigdemont ha celebrado la Diada de Cataluña desde su residencia en la localidad belga de Waterloo, junto a los exconsellers huidos de la justicia Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig, así como el rapero Valtonyc.



A través de su cuenta de Twitter, el expresidente catalán ha publicado un vídeo con sucesivas imágenes de la multitudinaria manifestación independentista celebrada hoy en Barcelona, a la que, según la Guardia Urbana, han asistido un millón de personas.







Tot el que han fet per reprimir-nos, decapitar-nos i liquidar-nos no els ha servit per desmobilitzar el poble de Catalunya. Malgrat la repressió, persistim en la lluita: per una #RepúblicaCatalana de llibertat, igualtat i democràcia!#Diada2018 #FreeTothom #CatalanRepublic pic.twitter.com/JDys5kfrql