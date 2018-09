El PSOE pide la dimisión de Casado por su máster

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido hoy la "dimisión" del presidente del PP, Pablo Casado, por las supuestas irregularidades de su máster: "lo que hizo Montón ayer es indicarle el camino", ha afirmado, tras recordar que Montón no está investigada judicialmente y Casado, sí.



Lastra, que ha lamentado que esta mañana, en la sesión de control, el líder de Cs, Albert Rivera, haya hecho de "muleta" del PP cuestionando la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que éste no tiene "nada que ocultar" y que dicha tesis -"Innovaciones de la Diplomacia Económica Española: Análisis del Sector Público 2000-2012"- está en el registro de la Universidad Camilo José Cela.



"El presidente del Gobierno no tiene nada que ocultar, está doctorado y tiene su tesis, que está como todas en el registro de la universidad", ha dicho en los pasillos del Congreso. Lastra ha argumentado que Casado "tiene que presentar su dimisión", una vez que la "exigencia ética en nuestra democracia se ejemplificó ayer con la dimisión de la ministra y compañera" Carmen Montón, que "no está investigada judicialmente", ha recalcado.





??@adrilastra: La compañera Carmen Montón ha dado una muestra de ejemplaridad y le indicó ayer el camino a Pablo Casado. Como responsable político, el presidente del PP debería haber dimitido por el caso de su máster o no máster. — PSOE Congreso (@gpscongreso) 12 de septiembre de 2018

Casado dice que está "tranquilo"

Sánchez defiende la "ejemplaridad" de Carmen Montón

Carmen Montón presentó su dimisión en la noche de este martes por la polémica de su máster. Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE

El PP separa los casos de Montón y Casado

El PP ha respondido hoy a laadvirtiendo de que "quien tiene el problema es el PSOE y Pedro Sánchez", que es quien, además, debe dar explicaciones tras la dimisión de dos ministros en sus cien días de Gobierno. En declaraciones en el Congreso, la portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha replicado así a la portavoz socialista, Adriana Lastra.Montserrat ha dicho haber visto hoy "y la del Gobierno durante el pleno de esta mañana. Ha recordado además que dos ministros de Pedro Sánchez (en referencia a Maxim Huerta y Carmen Montón) han dimitido en solo cien días, por lo que los problemas -ha recalcado- los tiene el PSOE, que es quien debe dar explicaciones.La portavoz popular ha recordado que su grupo parlamentario pidió la tesis doctoral del presidente del Gobierno y está "a la espera" de que se la remitan.El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido hoy en que está "muy tranquilo" porque su caso no tiene "nada que ver" con el del máster que ha provocado laCarmen Montón, y no cree que deba dar ya más explicaciones al respecto.En declaraciones en el Congreso, Casado ha dicho estar de acuerdo con lo que dijo ayer por la mañana Montón cuando apuntó "" y ha dicho que en el suyo no se produjo la "" y los cambios en el registro de las notas que sí se ha podido cometer con ésta.Ha subrayado que lleva cinco meses dando explicaciones por el curso que hizo y que, ha reiterado, no fue un máster sino un acceso al doctorado, y ha recordado que la primera vez que se publicó algo sobre este asuntoante unos sesenta periodistas.Y en otra ocasión llegó a retrasar un viaje a Colombia en el que tenía previstas audiencias con cuatro jefes de Estado para dar más aclaraciones, ha recalcado Casado, quien ha advertido de queporque su caso está ya "en otra instancia", la judicial."España no está para seguir hablando de un", ha dicho Casado, quien ha defendido que su partido esté en "lo importante", que es, en su opinión, recordar que ya han dimitido dos ministros del Gobierno de Sánchez, alertar sobre la desaceleración o pedir al Ejecutivo que actúe en Cataluña.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido hoy que ayer, con la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, perdió a una "amiga" y ha remarcado que su Ejecutivo eligió el "camino de la ejemplaridad" mientras que a otros "les cuesta", señalando a la bancada del PP."Llevo 102 días como presidente y ayer fue un día complicado en lo personal y difícil, porqueque estaba haciendo una labor extraordinaria", ha recalcado Sánchez al responder al líder de Cs, Albert Rivera, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.Ha insistido en que los socialistas asumen sus responsabilidades políticas, como hizo ayer Montón, asegurando que asumir esa responsabilidad también es votar a favor dely no dejar "perpetuar" al Gobierno del PP. Si hubiera sido por Ciudadanos, le ha reprochado al presidente del partido naranja, Mariano Rajoy seguiría en La Moncloa.Rivera ha centrado su intervención en criticar al Gobierno por vetar una proposición no de ley de Cs sobre la transparencia en la universidad, la única que de momento ha vetado el Gobierno de Sánchez.Precisamente -ha argumentado Rivera- una iniciativa destinada a evitar casos como el de Montón, que ayer dimitió por "" y por lo mismo que dejó el cargo la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, además de mencionar que hay una investigación en marcha sobre Pablo Casado y que el propio Sánchez no ha publicado su tesis doctoral."Tenemos dudas sobre lo que pasa en la universidad pública y no puede ser que se dé la impresión de que afiliarse al PP o al PSOE salga más a cuenta", ha dicho Rivera recordando que la iniciativa legislativa de Cs obliga, entre otras cosas,, algo que, según Rivera, no ha hecho el presidente del Gobierno.Rivera ha afirmado que existen "" sobre la publicación de su tesis al haber sido de los pocos que la han ocultado y por eso ha pedido a Sánchez que la publique y acabar así con esas sospechas. "No puede haber un caso presidente del Gobierno", ha sentenciado.Sánchez ha asegurado que su tesis estáy "está colgada" en TESEO (Base de Datos de Tesis Doctorales): "Infórmese bien porque lo está. Usted dirá que no, pero, como otras muchas cosas, no se prepara las preguntas y ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal".A la salida del hemiciclo, Pedro Sánchez ha incidido en que Montón dio "cumplidas explicaciones". "Yo lo único que puedo decir en lo personal es que le deseo suerte", ha dicho.El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha diferenciado este miércoles la polémica del máster de Carmen Montón, por el que terminó dimitiendo como ministra de Sanidad, de lasdel presidente del PP, Pablo Casado. Maroto ha defendido que en el caso del dirigente 'popular' no está en entredicho ni casos de plagio ni de falsificación de notas.En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Maroto ha señalado que en el caso que afecta a Casado, como sí sucedió con Montón y que a la postre, según Maroto, ocasionó su dimisión al frente del Ministerio de Sanidad."Ninguna de esas cuestiones aparece en el caso del presidente del PP, es un asunto completamente distinto y no hay similitudes", ha alegado en repetidas ocasiones durante la entrevista. "Nadie ha puesto en duda los trabajos de Casado, solo si las convalidaciones son o no oportunas", ha defendido el dirigente 'popular', quien ha admitido que esas convalidaciones pudieron ser "laxas", aunque las ha encuadrado en el proceder habitual de la Universidad Rey Juan Carlos.Según Maroto fue la revelación de queo las dudas sobre un supuesto plagio en el trabajo de final lo que precipitó la caída de Montón.