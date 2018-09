La comparecencia de Aznar, en 15 frases

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha regresado al Congreso después de catorce años fuera del Ejecutivo para comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP, el partido que lideró durante cerca de dos décadas.

Estas son algunas de las frases más destacadas pronunciadas por Aznar en su comparecencia, que ha durado más de cuatro horas:

1- "No tengo que pedir perdón por nada".

2- "Yo no conocía al señor Correa ni contraté al señor Correa".

3- "Yo digo que no existe ninguna caja B en el PP, lo afirmo".

4- "Los españoles están hastiados de ustedes (los socialistas), igual también del PP, pero un poco menos".

5- "Es absolutamente falso que (el PP) sea un partido condenado por corrupción (...) La sentencia habla de participación a título lucrativo en dos operaciones muy concretas en la provincia de Madrid. Eso no es ser un partido corrupto".

6- "En la vida se puede hacer cosas o cometer errores que pueden llevar hasta la vergüenza, si alguna vez se tiene, pero que pida explicaciones proviniendo de un partido que quiere romper el orden constitucional y que es un partido golpista trasciende el límite de la vergüenza", le ha dicho al diputado de ERC Gabriel Rufián.

7- "Mi partido me quiere mucho. Tengo la sensación de que soy muy querido por mi partido".

8- "El señor Alejandro Agag es un empresario de mucho éxito no solo en el país donde vive, que es el Reino Unido, sino en todo el mundo".

9- "Veo al país demasiado entretenido en cosas de hace 40 años. Estamos abriendo tumbas de hace 40 años y teniendo broncas sobre el pasado".

10- "No he visto ningún sobre".

11- "El señor Correa no ha estado sentado ni a mi derecha ni a mi izquierda ni encima. Sencillamente es que nunca he estado sentado con el señor Correa".

12- "Nunca me he beneficiado de ninguna amnistía fiscal y no tengo ni ninguna cuenta fuera, ni antes ni ahora ni las voy a tener".

13 - "Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible: me parece un peligro para las libertades y la democracia en España y lo demuestra todos los días", le ha dicho al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

14 - "El señor Zaplana no está condenado por nada todavía. Está en prisión con una leucemia".

15 - "Estoy muy orgulloso de haber sido presidente del PP, del Gobierno de España y estoy muy orgulloso hoy de ser un simple afiliado del PP".