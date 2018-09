Sánchez no hablará de su tesis en el Congreso al impedirlo sus socios

El PSOE y sus socios en la moción de censura contra Mariano Rajoy -Podemos, ERC, PDeCAT y el PNV- rechazarán que el presidente, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su tesis doctoral, como piden el PP y Ciudadanos. A ERC "no le da la gana de hacer el juego al PP y Cs" por los "niveles extraordinarios de corrupción" de esos partidos. La comparecencia pretende "examinar la calidad de una tesis", algo que "no les corresponde" a los diputados, según el PNV. "No hay más que rascar" de la tesis del Presidente, afirma Podemos. El PP lamenta que los socios de Sánchez lo "protejan porque todos son esclavos de su moción de censura".