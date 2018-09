Casado marca diferencias entre su máster y el de Montón: "No todos somos iguales"

"Y como no somos iguales y tenemos mucha más serenidad, dignidad y respeto institucional, lo único decir que os agradezco mucho vuestra confianza, os dije no os iba a defraudar y afortunadamente el tiempo nos está dando la razón". Pablo Casado se mostraba eufórico ayer en Valencia después de que la víspera la Fiscalía lo dejara en puertas de quedar libre de la amenaza de una imputación en el Supremo por su máster. En un acto con militantes en Valencia, Casado aludía a la exministra de Sanidad, Carmen Montón, obligada a dimitir por las irregularidades de sus estudios de posgrado. "Decía una paisana que no todos somos iguales, y tenía razón: no todos somos iguales. No voy a decir nada más", añadió. "Este partido nunca liquida la presunción de inocencia convirtiéndola en una presunción de culpabilidad, ni va a exigir a un adversario que explique lo que no ha hecho y lo que las calumnias dicen que ha hecho", sostuvo el líder del PP .

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprochó a Casado que "se pavonee" después de que la Fiscalía hiciera público que los indicios de delito en su contra no son sustanciales e insistió en que dimita porque nunca despejó las dudas sobre sus estudios. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, criticó la "politización de la justicia" y considera un "despropósito" que el líder del PP se "vaya de rositas" cuando "le han regalado un máster".