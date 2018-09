El Supremo acusa a los líderes soberanistas de "empañar la honorabilidad de la justicia española"

La sala especial del Tribunal Supremo reprocha a los líderes catalanes encausados por el proceso soberanista que traten "tan solo empañar la honorabilidad de la justicia española" con la recusaciones "genéricas y carentes de justificación" de la totalidad de los magistrados que integran el tribunal que ha de juzgarlos. "Que alguien busque un objetivo político, como es la secesión de Cataluña, no excluye que pueda cometer delitos graves para alcanzar tal fin. Sobre ello versa únicamente esta causa, no sobre objetivos políticos", destaca la sala, que encabeza Carlos Lesmes, en un auto conocido ayer aunque la decisión se hizo pública a principios de mes.

"La mera constatación de que ninguna de las consideraciones de los recusantes se refiere específicamente a los magistrados recusados es razón suficiente para rechazarlas", señala la sala especial del alto tribunal, que considera que la argumentación de las defensas de los procesados se orienta a "transmitir una imagen global del alto tribunal, dando a entender que no es el foro idóneo". El auto deja constancia de que los encausados no se sentarán en el banquillo por sus objetivos políticos sino por los "delitos graves" que cometieron para llevarlos a cabo. Sobre su rechazo a que el Supremo sea en tribunal que asuma la causa, la sala apunta a que el Estatuto de Autonomía de Cataluña regula los aforamientos y fueron los autores de esta norma quienes "ponderaron las ventajas e inconveniente de establecer una regla especial de competencia para los procesos penales seguidos contra determinados cargos públicos". Esa regla permite que "dichos cargos públicos sean juzgados por un órgano jurisdiccional dotado de particular experiencia y fortaleza", señala el auto. La sala rechaza además la posible contaminación de los magistrados que intervinieron en la admisión a trámite de la causa y de los que juzgaron al exconseller de Presidencia Francesc Homs por desobediencia grave al Tribunal Constitucional en la consulta del 9N.

La demanda en Bélgica contra el juez Llarena, instructor de la causa contra el proceso secesionista, está hoy en la agenda judicial. El tribunal belga encargado de la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos contra el juez del Tribunal Supremo decidirá en una vista de trámite si, de manera excepcional, designa tres magistrados para el caso.