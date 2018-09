El 18% de la población, más de 8,5 millones de personas, vive en situación de pobreza

Casi la quinta parte de los 46,5 millones de habitantes de España está excluida de la sociedad. En otras palabras, estas personas no son capaces de cubrir sus necesidades por sí mismas y no reciben ayudas estatales o solidarias suficientes. O sea, son pobres. Si se les suman los millones de personas que tienen una integración social muy débil, y que podrían caer con facilidad en la exclusión en caso de empeorar la situación económica, la marginación afecta o amenaza a casi un tercio de la población española, según se desprende de los datos de la encuesta de la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas.

La encuesta asegura que 8,6 millones de personas, el 18% de la población, están excluidas de la sociedad y resalta que de ellos cuatro millones (el 9% de los habitantes) se hallan en una situación de exclusión severa, lo que supone un 40% más que hace 10 años, cuando estalló la crisis financiera de 2008.

A ellos han de sumarse los seis millones de personas en situación de integración muy débil. El resultado son 14,6 millones de habitantes de España cuyas vidas transcurren más fuera que dentro de los circuitos sociales establecidos, o sea, un 31,2% de la población.

Estos datos se hicieron públicos ayer en un acto en el que Cáritas presentó su Memoria 2017, bajo el lema "Compartiendo compromiso", en la que da cuenta del destino de los 353 millones de euros invertidos en numerosos programas de lucha contra la pobreza y la desigualdad en España y otros países.

El coordinador de Estudios de Cáritas, Raúl Flores, explicó que, al comparar los datos de 2007 y los actuales, se observa, además del 40% de aumento de la exclusión severa, un 12% de crecimiento de la exclusión global. "Es la factura que la sociedad ha pagado tras una crisis de seis años y otros cuatro de recuperación", lamentó.

No obstante, Flores reconoció que la exclusión social se ha reducido en los últimos 5 años, al pasar del 25% al 18 % de la población, aunque en el caso de la severa, el descenso es menor y sólo ha bajado del 11% al 9 % entre 2013 y 2018. El representante de Cáritas resaltó que el empleo ya no asegura la integración, debido a los bajos salarios y la temporalidad. De hecho, la mitad de las familias con un empleo no disfrutan de integración plena, lo que repercute en un empeoramiento de aspectos vitales como la salud, la capacidad de consumo, la vivienda, la participación política y las relaciones sociales.