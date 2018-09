Casado urge a Sánchez a convocar elecciones porque el Gobierno "se cae a trozos"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Gobierno "se cae a trozos" y ha apremiado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sanchez, a convocar elecciones "si no saben o no pueden" gobernar.



A través de su cuenta de Twitter, Casado ha escrito también que "España no está para bromas" y ha acusado a Sánchez de utilizar a sus ministros de "escudo humano" para mantenerse.





España no está para bromas, el Gobierno se cae a trozos y Sánchez utiliza a sus ministros de escudo humano. Está constatado, cuando el @PPopular gobierna a la gente le va mejor. Si no saben o no pueden, convoquen elecciones ya y que los españoles elijan #UnNuevoGobierno.

"Si no saben o no pueden, convoquen elecciones ya y, ha insistido Casado, para quien ha quedado probado que cuando el PP gobierna "a la gente le va mejor".Sobre los altercados ocurridos durante la manifestación del pasado sábado en Barcelona convocada por la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol), Casado ha llamado a la Fiscalía a actuar "contra estos energúmenos que apalean agentes de la Policía y de la Guardia Civil".El PP, ha dicho, pedirá en el Congreso responsabilidades al Gobierno "quey se ha mostrado favorable a ilegalizar los partidos que alienten esta violencia.Una propuesta que no es nueva, ya que hace un año solicitó ilegalizar las formaciones independentistas.