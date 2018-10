El Senado quiere que Sánchez comparezca para hablar de su tesis el día 23

El Senado maneja la fecha del próximo día 23, martes, para que comparezca ante el Pleno el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e informe de las presuntas irregularidades de su tesis doctoral. No obstante, la agenda del Pleno no se fijará hasta el próximo día 16, por lo que el Ejecutivo aún no ha dicho su última palabra sobre esta petición, inspirada por el PP, que goza de mayoría absoluta en la Cámara.

El Senado registraba ayer un acusado mal ambiente como consecuencia de una iniciativa de su presidente, el popular Pío García-Escudero, quien ha decidido cambiar el número de preguntas que los grupos podrán hacer en la sesión de control al Gobierno. Hasta ahora tanto el PP como el PSOE gozaban de la posibilidad de formular siete cuestiones cada uno. Sin embargo, ahora el PP, por estar en la oposición, pasará a 9 y el PSOE bajará a 5, lo que ha sido calificado por los socialistas como una "cacicada".