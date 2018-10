Sánchez sugiere una reforma del estatuto como solución para Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que no habrá "inmediatamente" una solución política en Cataluña, aunque espera que "algún año" haya un acuerdo entre las dos partes "sobre alguna forma de autogobierno".

En este sentido, ha añadido, en una entrevista concedida a Corriere della Sera, que esa forma de autogobierno "deberá ser votada" y espera que obtenga "el consenso del 70-80% de los catalanes". "No sucederá inmediatamente, ni siquiera dentro de cinco meses, pero lo hará algún año", ha dicho.

Asimismo, Sánchez ha apuntado que los separatistas "deben hablar con quien no quiere irse de España". "Estamos esperando, respetuosamente, una serie de sentencias de la justicia en relación con los protagonistas del independentismo. Sentencias que, es evidente, tendrán un impacto político", ha explicado.

Para el presidente del Ejecutivo, el problema ahora "no es la independencia, sino la convivencia entre catalanes". Los responsables de la tensión son, a su juicio, "las instituciones catalanas".

Al responder a una pregunta sobre la ruptura entre la política y la sociedad catalanas tras la declaración de independencia, el mandatario socialista explicó que "el independentismo tiene la mayoría parlamentaria en Cataluña, pero no la mayoría social".

"El poder judicial español ha debido afrontar una situación inédita. Yo no puedo influir sobre la justicia y por tanto no me manifiesto", ha señalado Sánchez en referencia a los políticos independentistas presos, destacando que España es un "Estado social y democrático de derecho".

Por otra parte, realizó un llamamiento al Gobierno italiano, que está aplicando mano dura contra los inmigrantes, para trabajar juntos para la construcción de la política de inmigración europea.