El PP descarta cerrar Canal Sur, como exige Vox, porque obligaría a reformar el Estatuto

El PP no está en condiciones de satisfacer una de las primeras exigencias que Vox plantea para dar su apoyo a que el candidato popular, Juan Manuel Moreno, sea el nuevo presidente de la Junta. El cierre de Canal Sur, como reclama la formación ultraderechista, es inviable porque la televisión está amparada por el Estatuto de Autonomía y su eliminación obligaría a modificarlo, algo para lo que resulta insuficiente la suma de los votos de PP, Ciudadanos y Vox. "Se debe trabajar, pero hagámoslo siempre que nuestros eslóganes concuerden con la realidad de las cosas que se pueden llevar a cabo", afirmaba ayer en una entrevista televisiva la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, para dejar claro que la de Vox es una exigencia imposible de cumplir. El canal autonómico está previsto en el Estatuto y, para su cierre, "habría que reformarlo, lo que requiere una mayoría parlamentaria que no tenemos, ni sumados estos tres partidos políticos", reconocía Levy. La responsable de Programas pide que en las negociaciones entre PP y Ciudadanos que comenzarán la próxima semana se presenten propuestas factible porque, de no ser así, "nos llevan a la frustración y a la melancolía". Levy considera la legislatura está "tocada" y "España no puede permitirse un Ejecutivo débil que impugna el modelo institucional y prefiere pactar presupuestos en la cárcel a estar con las fuerzas políticas que defienden la democracia en Cataluña".