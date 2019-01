Abascal valora que el PP acepte extender las ayudas por violencia de género

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera un "buen principio" el ofrecimiento por parte del PP de dar cobertura a "todas las víctimas de la violencia intrafamiliar" aunque exige una negociación "transparente" sobre todos los puntos del pacto en Andalucía suscrito entre 'populares' y Ciudadanos para dar su apoyo al acuerdo de gobierno alcanzado entre estas dos formaciones.



No obstante, Abascal, que se ha pronunciado a través de Twitter, señala que aún no han recibido "de forma oficial" ese ofrecimiento, que este viernes adelanta El Mundo, y recalca que si el acuerdo entre Ciudadanos y PP quiere contar con el apoyo de su formación en Andalucía, estas fuerzas políticas "deberán sentarse a escuchar el programa votado por 400.000 andaluces".





Cs y PP han cerrado una pacto para repartirse los sillones de la Junta de Andalucía. Lo que ocurre es que no tienen mayoría suficiente para sostener ese pacto. Cualquier persona sensata entiende que, para conseguir los votos que les faltan, tendrán que negociar con otros — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 3 de enero de 2019

Vox prefiere nuevas elecciones antes que contribuir al "fraude"

Vox es "imprescindible" para el cambio

Tras supeditar el apoyo a este acuerdo a la eliminación de las ayudas a la violencia de género y exigir una mesa de negociación, Abascal ademáscomo "el problema de la inmigración ilegal, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, la fiscalización de las subvenciones, la reducción de impuestos y del gasto político, la devolución de competencias y la supresión de las leyes ideológicas liberticidas"."Escuchar a los 12 diputados de los que pretenden el voto es lo lógico en democracia. ¿O no? ¿O pretenden un 'trágala'?", apunta Abascal en un mensaje en su Twitter.En este sentido, pide un acuerdo "detallado, por escrito, público y transparente" para que "los demás partidos se sienten a debatir y pactar como políticos serios y personas sensatas".El secretario general de Vox,, ha asegurado este viernes que prefiere ir a un escenario de repetición de elecciones en Andalucía antes que contribuir a la investidura de un Gobierno con "apariencia de cambio", en virtud del pacto de PP y Ciudadanos, que percibe como un "fraude"."Creo que es mejor que el electorado se enfrentara anteantes que ver defraudado sus expectativas con un autentico engaño, el engaño de la apariencia de cambio para que luego se sigan aplicando las mismas políticas que las izquierda lleva aplicando tantos años", ha defendido Ortega Smith, en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press.Según el dirigente de Vox ha asegurado que, por ello considera "mejor" ir a unas nuevas elecciones antes que seguir adelante con un "engaño" con un gobierno con "apariencia de cambio"."Nuestros votantes no aceptarían que solo hubiera un cambio de sillones y que las políticas que han hecho tanto daño se mantuviesen", ha señalado.En este sentido, ha insistido en su exigencia a PP y Ciudadanos para que se sienten a negociar el próximo gobierno de la Junta con Vox. Defiende que los votos de Vox en una investidura no van dirigidos solo al presidente de la Junta sino a todo el Gobierno de Andalucía, del que formará parte Ciudadanos, por lo que ve "lógico" que las tres formaciones se sienten a negociar en la misma mesa.Al tiempo, ha valorado positivamente la opción de que se amplíen a los hombres las ayudas para víctimas de violencia doméstica, aunque ha exigido que se planteen en una mesa de negociación.Ortega Smithal próximo presidente andaluz y se ha desligado del acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos. "Al menos escúchenos, intentemos cerrar unos mínimos y luego se irá haciendo el resto", ha reclamado.Así, ha reiterado que no es "razonable" que Vox haya sido "excluido" de las negociaciones. "Algunos ven muy golosos los puestos y se han empeñado en que no se nos escuche. Vox va a terminar con los puestos y subvenciones innecesarias", ha asegurado., sabemos que los andaluces han votado a otras opciones que tienen más escaños que nosotros, pero claro de ahí a que directamente no se nos llama, ni se nos va a permitir tocar una coma de un documento", ha recalcado Ortega Smith, quien ha hecho hincapié en que Vox es "imprescindible" para el cambio en Andalucía.