Vara llama "necia" a De Gispert por decir que Extremadura no quería asumir Sanidad

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, llamó ayer "necia" a la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert por decir que Extremadura no quería asumir Sanidad y Educación porque era "mucho trabajo". "No nos ofende, nos reafirma en nuestros valores", responde Vara. De Gispert había escrito: "Extremadura no quería asumir la gestión de la Salud ni de la Educación, ¡era mucho trabajo! Hasta que los obligaron desde Madrid el año 2004. Cataluña, desde 1981. Otra gran diferencia de quien se cree una nación y quien se cree una provincia".