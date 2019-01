La Generalitat amenaza con "un gesto democrático" si se condena a los presos

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (ERC), dio ayer por sentado que habrá "un gesto democrático" en Cataluña si, después del juicio del "procés", hay sentencias condenatorias para los dirigentes independentistas presos. Condenas que en opinión de la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, supondrían "la estocada definitiva a la democracia española".

Aragonès declaró a la televisión autonómica catalana que lo que el Govern busca es "la libre absolución" de "los presos políticos independentistas", porque "no ha habido ningún delito". Pero, de conderárselos, él es partidario de buscar "los consensos necesarios" para que la sociedad catalana dé una respuesta colectiva. Y garantizó la participación del Govern en las movilizaciones que, tras un fallo condenatorio, pudieran convocarse.

"Si la sentencia es condenatoria, tendrá que haber un gesto democrático", subrayó el vicepresident, que, sin embargo, no concretó en qué puede consistir la respuesta. Anticiparla, dijo, "no sería adecuado". No obstante, dejó entrever que el "gesto democrático" puede incluir tanto movilizaciones "como votaciones en el Parlament". En todo caso, el objetivo de esa respuesta sería "obligar al Gobierno español a hacer lo que se resiste a hacer: abrir una negociación política".

En la misma entrevista, Aragonès advirtió que los partidos independentistas "no darán un cheque en blanco" al Gobierno respecto a los Presupuestos, ni se dejarán condicionar por "la espada de Damocles de que viene la derecha reaccionaria" si, por falta de apoyos, no se aprueban.

Y dijo más: ahora mismo el Govern sigue sin saber "de qué va" el Gobierno de Pedro Sánchez, y "si quiere mantener el conflicto con Cataluña en términos de represión o quiere una solución democrática y sacar la política de los tribunales".

"Es evidente que Sánchez no es lo mismo que Mariano Rajoy (PP)", reconoció el vicepresidente catalán y consejero de Economía, pero en las negociaciones entre gobiernos "hace falta que se den pasos adelante; hemos puesto las sillas pero hace falta la mesa", y la parte catalana sigue sin saber "cuál es el proyecto" del PSOE para Cataluña.

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, avanzó que aunque su partido pueda decidir al final no presentar enmienda a la totalidad a las cuentas, el "voto definitivo" al finalizar la tramitación será "no". El Grupo del PDeCAT en el Congreso está dividido sobre esta cuestión. El diputado Ferran Bel es partidario no de no enmendar las cuentas, pero la "número dos" del partido y también diputada, Míriam Nogueras, lo descarta de plano.