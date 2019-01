El presidente catalán, Quim Torra, gastó 120.000 euros en nueve viajes al extranjero en ocho meses de mandato, la mayoría de ellos para entrevistarse con su antecesor Carles Puigdemont en Bélgica.

Ciudadanos, PSC y los "comunes" criticaron ayer estas partidas que, para la formación de Rivera constituyen "un despilfarro". Las salidas de Torra tienen como único objetivo "hacer propaganda del 'procés', hablar mal de España y visitar a fugados de la justicia", según el partido naranja. La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas culpa al presidente Sánchez de que en Cataluña persista una situación que permite a Torra "superar a Puigdemont en su despilfarro en viajes al extranjero". Ciudadanos insiste en que el Gobierno intervenga la administración catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por un período "indefinido".

Para el PSC, el gasto en viajes del presidente de la Generalitat es "una barbaridad" y una "consecuencia lógica de mantener la ficción del consejo de la república en Bruselas". El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, pide "el cese este gasto absurdo, más aún en un mundo donde los medios electrónicos permiten mantener un contacto sin que haya gasto". "No hace falta que lo diga ningún mosso d'Esquadra: es evidente que no estamos en ninguna república, que no conseguimos la independencia y que no hay que gastar ni un céntimo en reuniones de organismos fantasmagóricos", zanjó Iceta.

El independentismo, sin embargo, sigue mirando a Bélgica y a Suiza. La dirección del PDeCAT celebrará el próximo lunes una reunión extraordinaria en Waterloo (Bélgica) con Puigdemont para abordar la estrategia ante las elecciones europeas y municipales de mayo. Por su parte, ERC tiene previsto que el primer encuentro del año de su ejecutiva sea en Ginebra (Suiza) para que pueda participar en persona la secretaria general del partido, Marta Rovira, quien huyó meses atrás para no comparecer ante el juez Llarena, instructor del sumario por el proceso secesionista.