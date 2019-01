Vox: "Ciudadanos actúa con prepotencia y desprecio"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado este jueves a Ciudadanos (Cs) de estar "maniobrando" para que el acuerdo que este miércoles firmaron con el PP para posibilitar la investidura de Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía sea "papel mojado" y, concretamente, no se cree una consejería de Familia en el nuevo Gobierno autonómico, sino que quede "integrada" en una consejería de Igualdad que podría estar en manos de la formación de Albert Rivera.

Así se ha pronunciado Ortega Smith en la sede del Parlamento andaluz tras ser preguntado por las manifestaciones del presidente nacional de Cs relativas a que las 37 medidas que el PP y Vox pactaron este miércoles no serán vinculantes para el futuro Gobierno de coalición de PP y Cs.

Ortega Smith ha replicado que los acuerdos "no son papel mojado" y que tal vez lo que le ocurra al líder de Cs es que está acostumbrado a "que lo que firma luego no se lleve a la práctica". Para Vox, "lo que se firma es un acuerdo que se va a llevar a la práctica" y ha querido destacar la "lealtad y seriedad" del PP a la hora de comprometerse a cumplir lo pactado.

Según ha explicado, le acaba de llegar la noticia de que Cs "ya está maniobrando para que uno de los puntos de ese acuerdo se convierta en papel mojado", concretamente, el relativo a la creación de una consejería de Familia, que la formación naranja quiere "integrar dentro de una consejería de Igualdad" que podría estar en sus manos.

"Esto es no haber entendido las cosas", ha dicho Ortega Smith en referencia a Cs, a quien ha acusado de actuar con "prepotencia y desprecio" hacia Vox. Ha insistido en que el cambio se va a producir en esta comunidad también de la mano de Vox y que si Rivera "no lo ha entendido así, es mejor que deje paso a quienes estamos dispuestos a hacerlo".

Ha manifestado que quiere que lo firmado con el PP se cumpla "y si se habló de que iba a haber una consejería de Familia debe ser una consejería de Familia y no poner el nombre en otra consejería para que luego no se hagan políticas de familia". Se ha mostrado convencido de que en el nuevo Gobierno andaluz "tendrá que haber una consejería de Familia" y el PP "lo tiene claro", y otra cosa son las "maniobras de Cs para hacer papel mojado" el acuerdo entre PP y Vox.

Ortega Smith ha señalado que Cs ha repetido en los últimos días que Vox no podía cambiar ni una coma de su acuerdo con el PP, lo cual es "legítimo", pero ahora lo que no puede pretender Rivera es que "no se cumplan los pactos" que firmemos otros. "Le empieza a salir una especie de totalitarismo sobre lo que es la política que es bastante sorprendente", ha apuntado Ortega Smith sobre Rivera.

Ha querido dejar claro que Vox no ha renunciado a ninguno de sus planteamientos, pero sabe que cuando se negocia con otras fuerzas, todas las medidas que se ponen encima de la mesa no se pueden sacar adelante.

Asimismo, ha asegurado que Vox apoyará todas las iniciativas parlamentarias que estén de acuerdo con su programa e ideario y pensando exclusivamente en que es lo bueno para Andalucía y España, vengan del partido que vengan.