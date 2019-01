Prendes: "Vox no está en este acuerdo, Cs es el motor de este cambio"

El asturiano Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso y portavoz de Ciudadanos en Asturias, ha participado intensamente en las negociaciones para fraguar el acuerdo de gobierno con el PP en Andalucía para desalojar a los socialistas. "Estamos muy contentos; el acuerdo que se consigue es histórico. Nos habíamos marcado tres objetivos: primero, cambio en Andalucía, gobernada durante cuarenta años por el PSOE; el segundo era la regeneración; y el tercero, un acuerdo moderado y entre fuerzas constitucionalistas. El acuerdo con el PP cumple los tres", valora Prendes, que recalca: "Va a ser el primer gobierno de Ciudadanos, que impulsa ese cambio, esa regeneración, y el hecho capital de que la moderación y sensatez son muy importantes".

El dirigente político gijonés subraya los términos "moderación" y "sensatez", y resta relevancia a la negociación paralela que mantuvo el PP con Vox para evitar que bloqueasen el cambio de gobierno en Andalucía. "Vox no está en el gobierno; no está en este pacto. Si es posible este cambio es porque lo impulsa Cs, somos el motor de ese cambio, el partido que más ha subido en escaños. Vox ni está en el pacto ni en el gobierno. El cambio está en esas noventa medidas que vamos a impulsar", recalca. Y añade: "No nos vincula en absoluto lo que haya pactado el PP con Vox, es un asunto absolutamente suyo".

Igualmente, Prendes no acepta críticas de los socialistas. "El PSOE gobierna con los populistas, y forma parte de gobiernos conjuntos con ellos. Nosotros no hemos pactado con Vox. De la mano del sanchismo han pactado con los populistas, no están para darnos lecciones. Han ido a negociar presupuestos a la cárcel con personas imputadas por delitos contra la Constitución. Desde el centro se puede pilotar el cambio; en esos acuerdos va a estar Ciudadanos", dice el vicepresidente del Congreso, que recuerda que en el pacto de gobierno de Andalucía está "desarrollar el pacto de estado contra la violencia de género".