Cascos califica como una "mancha" en su historial no haber controlado las contratas de Aena

El líder de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, declaró ayer por segunda vez en una vista oral relacionada con el "caso Gürtel" de financiación ilegal del PP. Ayer lo hizo en la Audiencia Nacional, en el juicio por las contrataciones del ente público aeroportuario Aena, supuestamente amañadas con el fin de que la trama dirigida por Francisco Correa obtuviese adjudicaciones para organizar la presencia de la empresa en eventos.

Cascos negó haber dado órdenes para favorecer a las empresas de Correa. "Jamás he recomendado la contratación de nadie mientras fui responsable de algún área como ministro de España", declaró. El líder de Foro aseguró que, como ministro de Fomento (2000-2004), no tenía capacidad para decidir contrataciones, ya que Aena era un "ente público empresarial con personalidad jurídica propia y funcionamiento autónomo". Por eso, admitió, no se preocupó "por las actividades comerciales" de Aena. "Es una mancha en mi curriculum, lo reconozco", añadió.

Por idénticas razones de funcionamiento autónomo de Aena, también descartó haber participado en el proceso de selección de su responsable de Comunicación Ángel López de la Mota, acusado en este procedimiento y que se enfrenta a una petición provisional de ocho años de prisión.

Sobre López de la Mota apuntó que le conocía porque trabajó en el gabinete de comunicación del PP y coincidió con él en la sede del partido, en la madrileña calle Génova, durante su etapa como secretario general popular (1989-1999). Cascos aseguró que su relación con este acusado fue "ligera" y siempre relativa a asuntos de trabajo.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Correa sobornó a López de la Mota y a su "número dos" en el equipo de comunicación, José María Gavari -a quien también se piden ocho años de cárcel-, para conseguir 22 contratos, por un importe total de 2.359.497,48 euros, que asegurasen la presencia de Aena en eventos y ferias internacionales.

Varios testigos de este juicio han afirmado que las empresas de Correa se vieron favorecidas desde que el PP ganó las elecciones del año 2000 y Álvarez-Cascos pasó a dirigir Fomento. No obstante, el exministro tachó estas afirmaciones de "falsas" y aseguró desconocer por qué se empezó a contratar con el jefe de la "Gürtel" desde esas fechas.