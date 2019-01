El Gobierno no prevé traspasar Prisiones al País Vasco hasta enero de 2020

El Gobierno remitió ayer al Ejecutivo vasco el calendario de negociación para transferir a Euskadi 33 materias hasta enero de 2020, entre ellas el sistema de prisiones, pero no la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, explicó que el cronograma de las negociaciones se organiza en tres bloques con siete asuntos en los que podría haber acuerdo ya este marzo. No así sobre Prisiones, cuya transferencia no tiene carácter "prioritario": la negociación comenzaría en julio con opción de cerrarla dentro de un año.

No se incluye la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que, para el Gobierno vasco, es "prioritaria". Erkoreka habló ayer de sensación es "agridulce", ya que se observan "discrepancias" entre ambos ejecutivos. "No aparecen todas las transferencias" y además la de prisiones "no es prioritaria", se lamentó.