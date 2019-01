Constituida la Crida del huido Puigdemont con el preso Jordi Sànchez de presidente

El exlíder de la ANC Jordi Sànchez, en prisión preventiva y pendiente del juicio del 1-O, fue elegido ayer en Barcelona presidente de la Crida Nacional per la República, el nuevo movimiento impulsado por el propio Sànchez, el huido Carles Puigdemont y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que celebró en Barcelona su congreso constituyente y tendrá a Antoni Morral como secretario general.

La Crida es el proyecto con el que Puigdemont ha intentado, desde Bélgica, constituir una plataforma unitaria del secesionismo. Sin embargo, este diseño le ha fallado, ya que ERC se desmarcó de él muy pronto y el propio PDeCAT, que rehuyó integrarse como tal en la Crida, se encuentra muy dividido sobre la afiliación de sus miembros a título personal.

En la votación de los dos principales cargos, Sànchez y Morral recabaron 2.417 votos mientras que la candidatura alternativa del abogado Jordi Ferrés y el escritor Oriol Izquierdo -que habían pedido el voto para sus rivales- obtuvo 115 apoyos. Ferrés e Izquierdo presentaron una lista alternativa, según explicaron, para incluir a alguno de sus afines en la dirección, pero no para oponerse a la presidencia de Sànchez, quien acogió con sorpresa este movimiento alternativo.

En la votación para elegir la dirección -en una urna diferente a la que elegía a la presidencia- los alternativos lograron situar a dos de sus nombres entre los 19 más votados: Rosario Palomino -de origen peruano, una de las más aplaudidas en la presentación de candidaturas- y el periodista Gerard Sesé. Las consejeras Laura Borràs y Elsa Artadi fueron las candidatas a la dirección más votadas.

En su discurso de clausura del congreso, Torra reivindicó la labor de su Govern y de su grupo (JxC), frente a las críticas lanzadas por la ANC, que la víspera difundió un vídeo en el que regaña severamente al Govern "autonomista" por "incumplir" sus promesas sobre el proceso independentista.

Torra emplazó a los catalanes a seguir movilizándose "hasta las últimas consecuencias, siempre de manera democrática y pacífica". "Estad preparados, porque éste es el año de la unidad, la libertad y la república", proclamó Torra, quien enarboló las "banderas del diálogo, los derechos civiles, la autodeterminación y la no violencia".

El líder de los socialistas catalanes (PSC), Miquel Iceta, había ironizado horas antes sobre Torra, al asegurar que ha demostrado "en muy poco tiempo" que gobernar "no es lo suyo", tras lo cual sentenció: "Pues a otra cosa, mariposa. No pasa nada". Iceta prosiguió: "¿Tenemos todas las cartas y no somos capaces de jugarlas bien? Pues tenemos que cambiar de jugadores".

Antes de la votación, el expresidente Puigdemont se dirigió por videoconferencia al congreso, en el que no pudo votar por exigirse el sufragio presencial. Puigdemont, que tiene el título de "presidente impulsor" de la Crida, aseguró que el objetivo político de ésta es "contar los días que faltan para (que Cataluña sea) una república reconocida internacionalmente".