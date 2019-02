Casado y Rivera pactan no hacer discursos y sociedad civil leerá el manifiesto

PP y Ciudadanos han optado por una solución de consenso y han delegado en miembros de la sociedad civil la lectura del manifiesto de la concentración de este domingo contra la política de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña, bajo el lema 'Por una España unida. ¡Elecciones ya!".



De esta manera, resuelven el difícil sudoku de quién saldría primero a intervenir ante los asistentes e incluso de la duración de las intervenciones. Los líderes políticos realizarán declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la concentración y tendrán un sitio reservado, pero no hablarán a los asistentes.



Aunque aún hay muchos detalles por ultimar de esta movilización, que convocaron por separado PP y Ciudadanos el pasado miércoles, parece claro que habrá un escenario para la lectura del manifiesto y que, al no ser una manifestación, no habrá una pancarta conjunta, así como tampoco siglas visibles de los partidos.



Tampoco es probable una foto de los líderes de los tres partidos que han pactado para el Gobierno de Andalucía, ya que Ciudadanos no tiene intención de posar junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, y sería, en todo caso, solo un posado en grupo con los líderes del resto de participantes, entre los que se encuentran UPN, el Partido Aragonés y UPyD.



Los organizadores, PP y Cs, van a asumir a medias los gastos de todo este despliegue en la plaza de Colón de Madrid, en una concentración para la que los populares solicitaron ya la preceptiva autorización, con la previsión de más de 20.000 participantes que creen que será superada con creces.



En la jornada de hoy se han ido sumando asistentes, después de que ayer se apuntara a la ausencia de algunos importantes barones regionales del PP e incluso del candidato a la alcaldía de Barcelona auspiciado por Ciudadanos, el ex primer ministro francés Manuel Valls.



Valls ha confirmado que asistiría "sin ningún dilema y sin ningún complejo" a esta movilización por la unidad de España, ya que considera nos encontramos en "un momento histórico" y "todos los constitucionalistas y los progresistas deberían apoyar esta manifestación".



Por parte del PP se ha confirmado la asistencia, entre otros dirigentes regionales, del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que han tenido que reorganizar sus agendas para poder estar el domingo en la plaza de Colón.



La dirección nacional del PP acudirá en pleno, encabezada por el presidente, Pablo Casado, junto con el secretario general, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, además de la vicesecretaria de Comunicación, Marta González, entre otros.



La representación de Ciudadanos también estará liderada por su presidente, Albert Rivera, acompañado del secretario general, José Manuel Villegas; la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y los candidatos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, y a la Comunidad, Ignacio Aguado.



Tras el anuncio este viernes del Gobierno de que el diálogo con los independentistas catalanes ha "encallado", ninguno de los convocantes ha considerado que haya motivo para anular esta concentración, que surgió en oposición a la intención del Ejecutivo de establecer un relator para estas conversaciones.



Para el PP, la cita en la plaza de Colón "redobla su sentido" porque el Gobierno ha demostrado "su adicción a la mentira y al engaño".





Vuelve a quedar claro que Sánchez es un presidente irresponsable capaz de todo por el poder: su gobierno no tiene ningún rumbo y la legislatura está agotada.



Ahora más que nunca, todos a Colón.



Por una España unida, #EleccionesYa

Mientras, Rivera ha instado, a través de Twitter a ir "ahora más que nunca, todos a Colón" porque considera que el Ejecutivo "no tiene ningún rumbo y la legislatura está agotada".Por su parte, una quincena de entidades constitucionalistas, entre ellas Convivencia Cívica Catalana, Empresaris de Catalunya o Movimiento Cívico d'Espanya i Catalans, han convocado una manifestación el 17 de febrero en Barcelona también contra Sánchez, bajo el lema, además de respaldar la movilización de Madrid.Mientras, desde el lado contrario a esta convocatoria, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista, ha advertido de que la "segunda vuelta" de la concentración en Colón "se jugará el 8 de marzo", Día de la Mujer , cuando las mujeres saldrán a contestar al PP por su intención de derogar la actual ley del aborto si gobierna.