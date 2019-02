El Gobierno admite el fracaso del diálogo con los partidos independentistas

El Gobierno da por encallado el diálogo con la Generalitat porque piden un referéndum de autodeterminación que "no es aceptable", según ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Tras este anuncio, ha llamado a la responsabilidad de los partidos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha criticado a PP y Ciudadanos por "no arrimar el hombro".



"Los partidos independentistas plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable", ha advertido Calvo, quien ha anunciado que "de momento, esta situación, encalla".



La vicepresidente del Ejecutivo, no obstante, no ha dado por roto el diálogo en Cataluña a pesar de que los partidos independentistas han rechazado el marco de diálogo que propone el Ejecutivo.



Una propuesta que contempla diseñar antes de finalizar febrero una mesa de partidos con dos representantes por cada formación política, con capacidad de decisión en los ámbitos estatal y catalán y coordinados por un relator que ayude a "crear las condiciones idóneas" para el diálogo.



Pese al rechazo de los nacionalistas a esa propuesta, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno no piensa "escurrir el bulto" aunque su oferta haya encallado, pero ha sido tajante al afirmar que el Ejecutivo "nunca" aceptará un referéndum de autodeterminación ni nada que suponga romper el marco constitucional. "Diálogo y ley", ha subrayado.



"Este Gobierno tiene la firme decisión y vocación de establecer todos los puentes posibles que la ley nos permita para que el diálogo se produzca, pero en este momento, el trazado que hemos hecho no es aceptado por los partidos independentistas", ha afirmado.





Historia de los encuentros y desencuentros entre Moncloa y los independentistas. Vídeo: ATLAS | EFE

Las "derechas" sólo quieren "sacar partido" de la agitación

Sánchez no aceptará "nunca" un referéndum de autodeterminación

Este Gobierno no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación.

Trabajamos por tender todos los puentes posibles desde la política. Esta es la propuesta del Gobierno de España para Cataluña: convivencia, dialogo y ley. Constitución https://t.co/1iXBt7oqEB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de febrero de 2019

"Total libertad" para los independentistas para plantear sus propuestas

Seguimiento de los acuerdos

La vicepresidenta ha dejado claro que, la Comisión de Evaluación del Modelo Territorial, en la que ha acusado a los partidos conservadores de "no arrimar el hombro" y en Cataluña , una mesa en la que no se sientan ni el partido más votado, Ciudadanos, ni el PP ni la CUP.Tras destacar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado lallamando "irresponsable" al anterior Gobierno por no haberla reunido en 7 años, ha recordado que el Ejecutivo se ha reunido con la Generalitat en dos ocasiones y han mantenido otra serie de contactos telefónicos y para intercambiar documentos.Sin embargo, ha insistido en quePor lo tanto, ha anunciado que el Ejecutivo seguirá "con la verdadera agenda plítica catalana" que es la de resolver los problemas de los catalanes y también la de los españoles.El Gobierno ha repartido un documento entre los periodistas que es, según Carmen Calvo, "el producto de conversaciones, reuniones" y del "empeño" de encontrar con los partidos políticos que sostienen el Gobierno de Cataluña "dos marcos institucionales" que nos permitan unde la resolución de las circunstancias.Por otra parte, la vicepresidenta del Gobiernoque se oponen a los intentos del Ejecutivo para buscar una salida dialogada para Cataluña y ha asegurado que además de no ayudar a ese diálogo "sacan partido político electoral de la agitación constante".En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros , Calvo ha recriminado la actitud mantenida por PP, Cs y Vox, aunque sin citarlos expresamente, por tratar de aprovecharse electoralmente de "una problemática que nos debería concurrir a la responsabilidad y a la altura de miras para resolverlo".Además, ha hecho notar que el independentismo catalán "tampoco acepta que la canalización del diálogo sea en los términos estrictos de las posibilidades legales" y en lo que ella ha descrito como undel Gobierno socialista para que fructifique.Ha insistido Carmen Calvo en que el Ejecutivo está tratando de atender lo que "nuestros compatriotas quieren", esto es,y que la convivencia se desarrolle "en los únicos caminos en que puede transcurrir" que son "el respeto a la pluralidad y el funcionamiento de las instituciones".Tras la comparecencia de Calvo, Pedro Calvo ha difundido un tuit en el que asegura que no aceptará "nunca" un referéndum de autodeterminación para Cataluña.A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Sánchez también asegura que desde el Gobierno trabajan "por"Esta es la propuesta del Gobierno de España para Cataluña:, concluye el tuit en el que retuitea un mensaje de La Moncloa con el documento con la propuesta del Ejecutivo para Cataluña, dado a conocer hoy tras el Consejo de Ministros.El documento distribuido por el Gobierno con su propuesta para laplantea una mesa de partidos en la que cada uno de los participantes podrá presentar sus propuestas de resolución y proyecto político "con total libertad" con el fin de "consensuar una propuesta política y democrática".El texto ha sido distribuido entre los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros . Esta línea de actuación del Ejecutivo propone unpor un lado el espacio institucional que representa la Comisión bilateral Estado-Generalitat y, por otro, una mesa de partidos que permita "resolver el conflicto sobre el futuro de Cataluña".A su juicio, estos foros "amplían" los espacios de diálogo ya existentes en el Congreso de los Diputados y el Parlament "y se hace efectivo el objetivo de analizar las propuestas que se sometan a debate y aprobación"."En la mesa de partidos cada uno de los participantescon total libertad, sobre el futuro de Cataluña con el fin de consensuar una propuesta política y democrática", reza el documento.En este marco incluye lasin designarlo de esta manera, como "una persona" propuesta "de común acuerdo" que será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día. "Asimismo, ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dará fe de los acuerdos alcanzados y determinará el seguimiento de su aplicación", continúa.El Gobierno basa esta propuesta en la denominadaque salió de la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra, el pasado 20 de diciembre en Cataluña y que "expuso la necesidad de iniciar un diálogo político efectivo".El documento insiste en que cada una de las partesdando así respuesta a la "relación que se propone" entre Cataluña y el resto de España; siempre con la búsqueda de "respuestas políticas que alcancen un amplio apoyo de la sociedad catalana".Además, apunta que el resultado debe derivar en unaque deberá articularse después mediante "las oportunas y previsibles reformas legislativas".Todo lo relativo a la mesa de partidos debía estar definido antes de que finalizase este mes de febrero, tanto la fecha de constitución, como su programa y calendario de trabajo; así como la persona elegida para "facilitar los trabajos de la mesa".