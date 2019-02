Pablo Casado movió ficha para coordinar la manifestación de Madrid con la de Asturias

El líder del PP, Pablo Casado, movió ficha para coordinar la manifestación que ha convocado su partido junto a Ciudadanos, en la plaza de Colón de Madrid para mañana, con la concentración promovida por Foro y a la que se sumaron los populares que tendrá lugar hoy, a las doce y media, en la plaza de España de Oviedo.

Pablo Casado llamó a Carmen Moriyón, un movimiento que también realizó con los responsables de UPN, PAR y Coalición Canaria, para invitarla a la movilización de la plaza de Colón, donde los partidos de la derecha pedirán la convocatoria de elecciones en disconformidad con la política del gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña. Fruto de esa llamada, Carmen Moriyón estará mañana en la manifestación de Madrid, donde podría haber más dirigentes foristas mientras que en la convocada hoy por Foro estarán en la cabeza de la pancarta la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández; la candidata a la presidencia del Principado, Teresa Mallada, quien inicialmente no tenía previsto asistir; el secretario general, Luis Venta y el coordinador autonómico, José Agustín Cuervas-Mons.

"Las dos citas son ineludibles, las dos son importantes", defendió Mercedes Fernández, que hizo un llamamiento a la participación "de todos aquellos que ven con preocupación la deriva del gobierno de Sánchez con el permanente chalaneo con los independentistas" y calificó de "deliberado y calculado el silencio" de Adrián Barbón.

Para el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, la decisión del Gobierno de dar por roto el diálogo sobre Cataluña es, lejos de un viraje, una prueba de que "se estaba retorciendo el debate. El Ejecutivo ha dicho que no cabe el diálogo sobre la autodeterminación" y ahora, remata, "no sé contra qué se van a manifestar" hoy y mañana. Venta había manifestado poco antes que la convocatoria de la manifestación se mantenía "porque la amenaza de ruptura de España persiste y porque este Gobierno no es creíble". Barbón acusó a la derecha de "generar frentes, crispación miedo y odio" y tras situar a PP y Ciudadanos "cada vez más cerca de la ultraderecha" repitió que "no puedo asistir a una concentración donde uno de los convocantes es la extrema derecha" y acusó a los promotores de las concentraciones de querer "tensionar" para movilizar a la derecha en un ambiente preelectoral.

Por su parte, el secretario de organización de IU de Asturias, Alejandro Suárez, requirió del Gobierno "talento y prudencia" ante "un problema constitucional" que "no se puede acometer desde las necesidades electorales del Presidente". En paralelo, destaca, "se ha generado desde la derecha una reacción furibunda y oportunista que tiene más que ver con los planteamientos cómicos de 'Martínez el Facha' que con una posición política seria". La adhesión de Ciudadanos demuestra, a juicio del dirigente de la coalición, que los naranja son "un proyecto de centro fallido. No entendemos qué pinta Juan Vázquez en una derecha que en España, hasta ahora, sólo existía en las tiras cómicas", remata.