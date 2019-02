Casado, Rivera y Abascal reúnen a miles de personas contra la "traición" de Sánchez

La concentración de este domingo en la plaza de Colón contra la "traición" de Pedro Sánchez en Cataluña y en demanda de elecciones, ha abierto en la calle la campaña electoral, no solamente de los comicios de mayo sino de las generales, cada vez más cerca.



Elecciones anticipadas ha sido la demanda más repetida de una movilización bajo el lema "Por una España unida, ¡elecciones ya!", que ha congregado a 45.000 personas según datos de la Policía Nacional facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid y a unos 200.000 según los convocantes, PP y Ciudadanos.



Una concentración que ha servido también para que los partidos de la oposición al Gobierno socialista de Pedro Sánchez exhiban su fuerza antes de las numerosas citas en las urnas que se vislumbran en el horizonte.



Pese a las dudas iniciales, al final sí hubo foto conjunta de los líderes de los partidos que se han sumado a la protesta y, aunque algo separados, se pudo ver en una misma imagen a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, flanqueados por representantes de UPN, Foro Asturias, UPyD y el PAR.





"La España de los balcones debe pasar a las urnas"

El PSOE: "Ha sido un fracaso de convocatoria"

El manifiesto de la concentración, leído por los periodistas Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón, ha advertido a Sánchez de que "la unidad nacional no se negocia" y de que los españoles "no están dispuestos a tolerar más traiciones, ni concesiones"."Los acontecimientos de los últimos días suponenen nuestra vida democrática", denuncia el manifiesto, que subraya que "ningún gobierno está legitimado para negociar con la soberanía nacional"En clave electoral,se ha mostrado convencido de que "el tiempo de Sánchez ya ha acabado"."En cien días tenemos tres elecciones en las que podemos pasar de estas plazas a las urnas, la España de los balcones debe pasar a las urnas", ha proclamado.El presidente del PP ha denunciado lay losque, a su juicio, ha desarrollado el Gobierno de Pedro Sánchez "desde la moción de censura " con el único objetivo de "perpetuarse en el poder" y admitiendo para ello el "chantaje" de los independentistas.Ante esta situación, Casado ha afirmado que esta concentración es uny de "esperanza" en que se pueda recuperar "la concordia y la legalidad" en España.Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha avisado a Sánchez de que "si convoca elecciones" ya no harán falta más movilizaciones."Ya basta que los separatistas nos marquen el camino y que el conjunto de los españoles estemos al servicio de", ha proclamado.Más contundente el presidente de Vox,que ha defendido la necesidad de "sofocar el golpe" en Cataluña "hasta las últimas consecuencias" con la detención de sus "responsables y conspiradores".Abascal no ha dudado en acusar de "traición" a Pedro Sánchez, y a su Gobierno "ilegítimo y mentiroso" y "sostenido por los enemigos de España, del orden constitucional y de la convivencia entre los españoles".También ha acudido a la cita, aunque ha evitado la fotografía con Vox, el ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, que considera que defender la Constitución no es una cuestión de partido sino de todos los españoles.Las críticas a la manifestación han llegado, como es natural, del Gobierno y también del PSOE El PSOE cree que los españoles no se merecen a una "derecha desleal y desnortada" que con su actitud lleva aPara los socialistas, la convocatoria ha sido "un fracaso" que demuestra que "las ideas unen" pero "la crispación no".El propio, fuera de Madrid en un mitin en Santander, ha expresado su respeto por la convocatoria, pero ha recordado que lo que hace su Gobierno es trabajar por la unidad de España, "que significa unir a los españoles y no enfrentarlos" como, en su opinión ha ocurrido este domingo en la plaza de Colón.Sánchez ha relacionado la manifestación con el incierto debate de los presupuestos de la semana que viene en el que habráY es que para el jefe del Ejecutivo, en ese debate en el Congreso van a unirse los independentistas y "las derechas" que se han congregado en Colón.Reproches muy duros también desde Podemos que considera que PP, Cs y Voxcon la concentración.Su secretario de Organización,ha denunciado que la protesta "no tiene nada que ver con la unidad de España", pero "sí con la unidad de los trillizos reaccionarios de Aznar ", en referencia a Casado, Rivera y Abascal.