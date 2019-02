Vox se siente marginado y avisa que será necesario para futuros pactos

La concentración en la plaza de España de Oviedo por la unidad del país y contra el secesionismo puso de relieve las tensiones internas entre los partidos de la derecha. A Vox, que inicialmente había anunciado su presencia en la movilización, no le gustó un ápice que los otros dos convocantes, Foro y el PP, le hicieran el vacío. "La organización de esta manifestación hacia el partidismo llega al punto de lo infame", afirmaron desde la organización asturiana del partido de Santiago Abascal.

"En Vox Asturias comenzó a llamarnos la atención de ausencia de cualquier tipo de comunicación de los organizadores (FAC) con nosotros. Así como la cobarde ausencia de un partido que convoca en Madrid, pero huye como el gato del agua de Vox", afirmaron en alusión a Ciudadanos. "Pero la gota que colma el vaso de una intolerable politización y de un infame desprecio, llega al conocer que la manifestación de Oviedo estará presidida por 5 representantes de FAC y de otros tantos del PP".

La formación que no tiene todavía presencia en las instituciones lamentó la "despótica marginación que ha sufrido por parte de los organizadores" del acto de Oviedo, del que se desmarcó como partido aunque su presidente regional, Rodolfo Espina, acudió a título individual con varios compañeros. También lanzó un aviso a navegantes, en clave de futuros pactos tras las elecciones del 26-M. "Si pretendemos un gobierno de derechas tras el 26 de mayo, Foro y PP, deberían poner las luces largas, y no ser tan cortoplacistas (...) Vox será la clave para que no gobierne la izquierda pero no será convidado de piedra de nadie. Animamos al PP a que siga los pasos de su dirección nacional y consensue estos actos con Ciudadanos y Vox", comentó Espina.

El vicepresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, tras ser preguntado sobre las quejas del partido que preside Santiago Abascal fue rotundo: "La pancarta la portan los que la pagaron" y añadió que "quien haya escuchado o leído nuestros anuncios sabe que es una convocatoria de dos partidos dirigida al conjunto de la sociedad asturiana sin siglas ni pancartas partidistas".