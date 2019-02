Más de medio millar de asturianos, en Colón: "España está por encima de siglas"

Cerca de un millar de asturianos, llegados desde el Principado en cuatro autobuses fletados por el PP regional, dos por Ciudadanos y en coches particulares, participaron en la manifestación por la unidad de España convocadas por los partidos de derecha y centro-derecha no nacionalistas. "Unidad frente al secesionismo" y "elecciones ya" fueron los mensajes más repetidos.

Los populares y el partido naranja convocaron la concentración a la que se unieron Vox, Foro Asturias, UPN, PAR y UPyD. Este protagonismo provocó que la candidata forista, Carmen Moriyón, accediese al estrado a la conclusión del acto para participar en la fotografía de los líderes asistentes, que forzó la cercanía "fotográfica" entre Albert Rivera y Santiago Abascal que no gustó demasiado a la jefatura de Ciudadanos. Moriyón no tuvo ningún reparo en ello y se situó entre el presidente del PP, Pablo Casado, la secretaria general de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Yolanda Ibáñez, y la portavoz popular en el Congreso, Dolors Monsterrat. Moriyón, que coincidió con Francisco Álvarez-Cascos en Madrid, no descartó prolongar el buen entendimiento tras las elecciones autonómicas porque "hemos de buscar acuerdos con aquellos partidos que tengan una visión parecida a la nuestra para formar ese programa de cambio que Asturias necesita. Pero hoy está por encima el sentimiento de defender la unidad de España ante amenazas como que llegue menos dinero a Asturias para todas esas inversiones tan necesarias".

Teresa Mallada, candidata del PP al Principado, llegó a la Plaza de Colón acompañando a su líder, Pablo Casado, y a sus homólogos autonómicos. La dirigente popular señaló que "es bueno que los partidos políticos tengamos por encima de las siglas la unidad de España como una hoja de ruta que sigamos todos. Me voy de aquí con muchas ganas de que en Asturias se viva esta unidad. Además, hemos hecho saber al presidente del Gobierno que contra esto poco puede hacer. Tiene que convocar elecciones". Mallada, como antes Moriyón, restó importancia a que dirigentes populares y de Vox compartieran foto ayer: "Por nuestra parte, no hay problema. Hay que estar por encima de las siglas y la unidad de España es lo primero".

Mercedes Fernández, presidenta de la formación popular en Asturias, no acudió a la cita. Sí su secretario general Luis Venta que señaló minutos antes del inicio del acto que "hoy el PP ha desplazado a casi cuatrocientas personas desde Asturias para apoyar lo que creo que es el sentimiento de todos los españoles o de una mayoría. El Gobierno nos quiere robar la unidad de España, quiere destruirla y está tratando de venderla a los golpistas", afirmó Venta. En la delegación del PP asturiano también estuvieron Reyes Hurlé, los senadores Fernando Goñi y Mario Arias, el diputado David Medina o el portavoz local en Carreño José Ramón Gutiérrez, entre otros. No estuvo presente en la Plaza de Colón el precandidato de Ciudadanos al Principado, Juan Vázquez, pero sí el diputado y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, quien destacó el "rotundo éxito" de la movilización de un acto que "reivindica una España unida y que haya elecciones ya".

Ciudadanos era el partido al que más le "escocía" la cercanía física entre su líder Albert Rivera y el de Vox, Santiago Abascal, que finalmente se produjo. Prendes quiso restar importancia: "Esta es una convocatoria para ciudadanos. Queríamos convocar a españoles de distintas procedencia e ideología. A partir de ahí, los que se han sumado lo han hecho bajo lemas inequívocamente constitucionalistas, defendiendo la Constitución, la Democracia y la unidad de España", afirmó el portavoz de Ciudadanos en Asturias. En la comitiva del partido naranja en la plaza de Colón también estuvieron Nicanor García, el concejal ovetense Luis Pacho, el gijonés José Carlos Fernández Sarasola y la avilesina Carmen Pérez Soberón, entre otros.