Forn acusa a Policía y Guardia Civil de no ayudar a los Mossos el 1-O

El exconseller catalán de Interior Joaquim Forn ha acusado este jueves en el Tribunal Supremo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de haber desoído una petición de ayuda por parte de los Mossos d'Esquadra a primera hora de la mañana del 1-O para que intervinieran en más de 200 puntos de votación.

Así lo ha denunciado Forn, que afronta una petición de 16 años de cárcel en el juicio a la cúpula den el 'procés', en una de sus primeras intervenciones después de que hacia las cuatro de la tarde se ha reprendido el interrogatorio por parte del fiscal Fidel Cadena.

Cadena ha preguntado a Forn si era cierto que las unidades centrales de los Mossos d'Esquadra no proporcionaron apoyo a las parejas de agentes desplegadas frente a los colegios del 1-O si estos solicitaban refuerzos ante cualquier incidencia, extremo que el exconseller ha negado.

"No, lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, hubo una demanda por parte de los Mossos a primera hora (del 1-O) para que la Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieran en doscientos y pico colegios y ésta precisamente no fue atendida en su momento, cuando se había quedado que darían apoyo cuando fueran requeridos por los Mossos", ha indicado el extitular de Interior.

El exconseller ha admitido que la actuación de los Mossos el 1-O, como todas, "seguramente es mejorable", pero ha dejado claro que "en ningún momento hubo una solicitud para que se modificaran las órdenes de actuación". Y ha recalcado que él no dio ninguna orden operativa ni se acercó al centro de operaciones.

"Si hubo una mala actuación, desde mi punto de vista fue algunas actuaciones de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía", ha añadido.

En su interrogatorio, Forn también ha subrayado que el plan establecido, y que se había detallado en las reuniones de coordinación sobre el 1-O, establecía que los binomios que se desplazaron a los colegios pedirían ayuda al área regional si había alguna incidencia y que, si no se podía solucionar, se remitiría a la central.



Niega "órdenes políticas" para permitir el referéndum"



Igualmente, ha asegurado que ni él ni ningún miembro del Govern dieron una "orden política" a los Mossos d'Esquadra para que "incumplieran" sus funciones de policía judicial y permitieran la celebración del 1-O.

En el interrogatorio por parte de la Abogacía del Estado, representada por la letrada Rosa María Seoane, Forn ha resaltado que todos los comisarios de los Mossos han acreditado en sus declaraciones judiciales que no recibieron ninguna orden política para poder hacer el referéndum ni ninguna instrucción política por parte del gobierno de Carles Puigdemont para que "incumplieran" sus funciones de policía judicial.

"No se les pidió que dejaran de hacer sus funciones para adherirse a una decisión política", ha indicado Forn, que ha vuelto a distinguir entre su apoyo político al referéndum y su función como titular de Interior, ya que en ese ámbito insistió ante los Mossos d'Esquadra que su función era actuar como policía judicial y cumplir con las resoluciones de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Además, en respuesta a la Fiscalía ha recordado que los Mossos d'Esquadra también transmitieron en sus reuniones con la Fiscalía y con el coordinador del dispositivo de seguridad, el entonces alto cargo del ministerio de Interior Diego Pérez de los Cobos, que la policía autonómica podía solicitar ayuda a la Policía Nacional y la Guardia Civil si así lo requería.

Forn ha alegado que los Mossos d'Esquadra cumplieron todas las instrucciones de la Fiscalía y las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir la celebración del referéndum del 1-O.

En respuesta a la Fiscalía en el juicio al 'procés', Forn ha diferenciado entre su apoyo político al referéndum y su actitud al frente de la consellería de Interior, departamento que asumió el 14 de julio de 2017, a poco más de dos meses del 1-O, tras la dimisión de Jordi Jané, partidario de que los Mossos d'Esquadra se limitaran a cumplir y hacer cumplir la ley.

Forn, que viste traje y corbata y lleva en la solapa la insignia de la Generalitat de Cataluña, ha sido el segundo de los 12 acusados en declarar y a diferencia de su antecesor, el exvicepresidente Oriol Junqueras, sí ha optado por contestar a las preguntas del Ministerio Público. También ha adelantado que responderá a la Abogacía del Estado, pero no a la acusación popular que ejerce Vox.

El fiscal Fidel Cadena ha recordado a Forn, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel, que cuando asumió la consellería el entonces director de los Mossos Albert Batlle también dimitió tras sostener que la policía catalana debía cumplir la ley y no separarse de ella.

Los12 líderes independentistas que juzga el Tribunal Supremo

"Es una opinión que yo comparto", ha replicado Forn, que ha subrayado que los Mossos d'Esquadra dieron cumplimiento "a todas" las instrucciones de la Fiscalía y a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar la celebración del referéndum.

Cadena ha preguntado a Forn si llegó al Govern porque su antecesor, Jordi Jané, no estaba de acuerdo con la vía unilateral y la celebración del 1-O, una vez ya había sido suspendido por el Constitucional, en una crisis en el ejecutivo de Carles Puigdemont del que también salieron las exconselleras Neus Munté y Meritxell Ruiz, sustituidas por Jordi Turull -también juzgado- y Clara Ponsatí -huida a Escocia.

Forn ha rechazado la "interpretación" de la Fiscalía, al sostener que ni Jané ni Munté y ni Ruiz justificaron su salida del Govern por su rechazo al 1-O y ha resaltado que los tres acabaron votando en el referéndum.

La réplica de Forn ha originado algunas risas entre el público, ante lo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha advertido de que si los asistentes seguían haciendo exclamaciones los expulsaría de la sala.



"Relatos peliculeros"



Por otra parte, el exconsejero catalán de Interior ha acusado a la Fiscalía de elaborar "relatos peliculeros" en su escrito de acusación sobre los hechos que se juzgan en el Tribunal Supremo, al tiempo que ha asegurado que no dio órdenes dirigidas a facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Durante el interrogatorio, el fiscal Fidel Cadena se ha detenido durante unos minutos en las movilizaciones que se produjeron en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de 2017, ya que Forn, en calidad de consejero de Interior, era el responsable de la seguridad y de los Mossos d'Esquadra.

En este punto, Cadena ha preguntado al acusado si sabe cómo tuvo que salir la secretaria judicial del edificio de la Consejería de Economía que se estaba registrando. En el escrito de Fiscalía se cuenta que tuvo que acceder por el tejado del inmueble para llegar a un cine colindante. "Dicho así... desde la Fiscalía hacen relatos peliculeros", ha criticado el exconsejero.¡

Cadena ha comenzado su interrogatorio enumerando todas las resoluciones del Tribunal Constitucional que declararon ilegales las leyes de desconexión y de referéndum y preguntando al acusado si las conocía. Forn ha contestado que sí y ha querido dejar claro que las acató, pero que su compromiso político estaba con la consulta independentista.

"Mi compromiso político es de apoyo al referéndum, siempre lo ha sido, pero también lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller. De la misma manera que defendía el referéndum, dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de todos los mandamientos judiciales", ha explicado, tras lo cual ha remarcado que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución".

Pero al mismo tiempo, el exconsejero de Interior ha afirmado que el Gobierno de Carles Puigdemont "creía estar avalado por varios principios legales" para organizar el 1-O y, al igual que Oriol Junqueras, ha insistido en que la celebración de una consulta así no está tipificada como delito en el Código Penal.

Forn ha relatado que cuando fue nombrado consejero, en junio de 2017, se reunió con Puigdemont y le transmitió que "apoyaba el compromiso del referéndum", pero le advirtió de que era "consciente" de que podría haber "algún requerimiento" de la Fiscalía para impedir la organización de la consulta y que los Mossos "tendrían que cumplir". "Me dijo que lo entendía y que no me preocupara", ha manifestado.



Próximas comparecencias



El listado previsto indica que tras Forn declararán en los próximos días, por este orden, el exconseller de Presidencia Jordi Turull; el de Relaciones Institucionales y Exteriores Raül Romeva; el de Territorio Josep Rull; la de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa; la de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; el de Justicia Carles Mundó y el de Territorio, Cultura y Empresa Santi Vila.

Finalizado el turno de los exconsellers, la Fiscalía quiere interrogar al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, y, por último, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.