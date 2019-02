Errejón no llevará Más Madrid al resto de España y votará a Iglesias en las generales

El presumible candidato de Más Madrid a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, anunció ayer que no extenderá ese proyecto político al resto de España y que votará a Podemos en las elecciones generales.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, Errejón resaltó que Más Madrid es "un proyecto para la ciudad y la Comunidad de Madrid, para continuar el cambio en el Ayuntamiento y extenderlo a un gobierno de la región que, en vez de preocuparse por lo que le pide la Fiscalía, lo haga por los hospitales, escuelas y la generación de oportunidades para todos los madrileños".

Errejón dijo esperar que Podemos se sume a su proyecto en Madrid. "Tendrá que decidir si se suma o no lo hace. Creo que hemos perdido tiempo suficiente en construcciones de partido que se alejan de las necesidades de los madrileños. Me gustaría que se sumaran. Si no es antes, después (de las elecciones)", remachó.