Marchena rechaza que declare Puigdemont: "Seamos serios"

Manuel Marchena despachó ayer varias de las alegaciones presentadas por las defensas en el trámite de cuestiones previas. Anunció que no dará respuesta a las relacionadas con la supuesta vulneración de derechos fundamentales de los acusados. Y lo explicó: no cabe pronunciamiento sobre esas materias cuando el tribunal aún no ha "proclamado la tipicidad de los hechos". Sin embargo, contestó otras. Así, denegó la petición de Jordi Pina (el abogado de Jordi Sànchez y los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull) de que Carles Puigdemont, acusado de rebelión y declarado en rebeldía, testifique por videoconferencia desde Bélgica. "Seamos serios", respondió Marchena. "En un procedimiento penal no se puede ser al mismo tiempo acusado y testigo. Eso es así".

Por el contrario, atendió la petición de Javier Melero, el defensor del exconsejero de Interior Joaquim Forn, de que declare el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido.

El presidente del tribunal aceptó la admisión de varias pruebas solicitadas por Pina, entre ellas un lápiz de memoria con imágenes de las votaciones y las cargas policiales del 1-O, y que la Sala disponga de los partes médicos de los agentes que resultaron heridos el 1-O, aunque ocultando su identidad.

Los acusados, sin embargo, seguirán en prisión provisional mientras dure el juicio.

En cuanto a la petición de traducción simultánea de y al catalán, Marchena la denegó y ofreció, en su lugar, la traducción consecutiva, que los acusados, al menos por lo visto ayer, no piensan emplear. Sólo por esa vía podrán expresarse en catalán. Y si lo hacen en castellano, no podrán después alegarlo como motivo de indefensión.

Aparte, denegó la petición de la defensa de Jordi Cuixart de expulsar a Vox como acusación particular, advirtiendo, de paso, que no permitirá "un debate ideológico sobre lo que cada uno de los acusados o las acusaciones puedan encarnar". Y tampoco accedió a la solicitud de excluir del escrito de acusación de la acción popular el delito de asociación ilícita que el partido de extrema derecha imputa a los encausados.