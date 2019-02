El PNV reclama a Sánchez que siga con el traspaso de competencias hasta el 28-A

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, advirtió ayer que recordará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desde hoy mismo", que no se puede "dormir" hasta las elecciones y que debe seguir traspasando al País Vasco las transferencias pendientes.

El diputado vasco confía en que el PNV obtendrá unos "buenos resultados" en los comicios porque la sociedad vasca es consciente de la necesidad de "un PNV con fuerza" en Madrid, y se mostró convencido de que será una formación "decisiva y protagonista" la próxima legislatura, en la que habrá que hacer "más política que nunca", hablar e "hilar fino".

El portavoz del PNV en la Cámara baja negó que el jefe del Ejecutivo se haya puesto en contacto con ellos para consultarles la fecha de los comicios que anunció ayer, aunque ya conocía su petición reiterada de que no fueran el 26 de mayo.

Tras insistir en que ellos no querían que hubiera un "superdomingo" por diferentes razones, apuntó que el presidente del Gobierno "ya había atado la continuidad presupuestaria a la continuidad de la legislatura" y, una vez adoptada esta decisión, los peneuvistas lo que no deseaban es que los comicios no fueran el 26 de mayo.

En todo caso, destacó que el momento del adelanto electoral "coge al PNV preparado", con sus listas conformadas y con el trabajo de elaboración de programa avanzado. "Las afrontamos con la seguridad de que la sociedad vasca va a valorar positivamente nuestro trabajo en Madrid y en Euskadi", añadió.