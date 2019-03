Ciudadanos pide explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado, por la "intermediación" de Íñigo Urkullu entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. El lendakari declaró el jueves como testigo en el juicio del "procés" y confirmó que trabajó por encargo de las dos partes para intentar deshacer la situación de "bloqueo absoluto" en la relación entre ambos gobiernos.

Incluso llegó a plantear "cuatro o cinco propuestas" durante los meses que hizo de puente entre Gobierno y el Govern para evitar el choque de trenes.

Casado ya salió el jueves al paso de la declaración del lendakari ante el Supremo, alegando: "No sé si actuó de interlocutor, pero no como mediador. No hubo mediadores, no hubo relatores", añadió, en referencia a la figura que intentó introducir el Gobierno en la mesa de diálogo sobre Cataluña y por la que Casado llegó a tachar a Pedro Sánchez de "felón" y "traidor a España".

Cs se sumó a esas críticas -aunque con un tono menos insultante- y también a la exigencia de elecciones anticipadas que Sánchez terminó convocando después de que el Congreso le devolviera los Presupuestos por el voto en contra de los partidos soberanistas y el Ejecutivo rompiera el diálogo con el Govern.

Sin embargo, iniciada ya la precampaña, la confirmación de que Urkullu intermedió entre Rajoy y Puigdemont sirve a Cs en bandeja una oportunidad de atacar a su más directo rival del centro-derecha. El diputado de Cs Toni Roldán recordó ayer que Casado era miembro de la ejecutiva del PP en los meses en que el lendakari hizo su labor de intermediación, así que, a su parecer, Casado debe explicar si "cree que España necesita a Urkullu para hablar con Puigdemont".

Para el diputado naranja, el diálogo debe darse "en el marco de la Constitución y entre constitucionalistas; fuera de eso es una mala idea".

El propio lendakari intervino en el debate desatado por su declaración judicial para dejar constancia de que espera que, al menos, contribuya a "racionalizar" la situación y a asumir la necesidad de buscar una "solución política" para Cataluña.