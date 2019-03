La madre de uno de los agresores de Alsasua, cabeza de lista de EH Bildu en Navarra

Bel Pozueta, madre de uno de los ocho condenados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en 2016, encabezará la lista de EH Bildu por Navarra al Congreso en las elecciones generales del 28 de abril.

Pozueta ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que ha aceptado "con mucho orgullo" el ofrecimiento que le ha realizado EH Bildu y ha considerado que "es una manera de poder hacer política frente a la injusticia".

A la comparecencia de Bel Pozueta ante los medios han acudido la candidata de EH Bildu a la Presidencia de Navarra, Bakartxo Ruiz, el portavoz parlamentario de la formación abertzale, Adolfo Araiz, y el concejal de Pamplona Aritz Romeo, entre otros cargos.

Pozueta ha explicado que, en el proceso que ha vivido en estos dos últimos años, ha "aprendido" que "hay muchas injusticias y esto me ha llevado a la necesidad y al sentimiento de tener que luchar".

Ha afirmado que su candidatura "es un reto importante a nivel personal, supone un compromiso muy grande y una responsabilidad tremenda". "Me lo he pensado muchas veces, pero en este recorrido de estos dos años he visto que hay que luchar", ha indicado.

Bel Pozueta ha ejercido hasta ahora como portavoz de Altsasu Gurasoak, colectivo de padres y madres de los condenados por el caso Alsasua' A partir de ahora, renunciará a la responsabilidad de portavoz por "ética y por respeto", aunque seguirá formando parte del grupo.

La semana pasada se conoció la sentencia de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que confirmó el fallo de la Sección Primera de esta misma instancia que confirmó penas de entre 2 y 13 años de cárcel para los condenados. Bel Pozueta ha señalado que este mismo miércoles ha tenido ocasión de hablar con su hijo, quien le ha dicho que siga "adelante con dignidad".

Pozueta ha señalado que "he aprendido en todo este proceso a rebelarme con respecto a todas las injusticias, he aprendido que hay muchas injusticias, que a mi, a Altsasu Gurasoak y a nuestros hijos nos ha tocado sufrir, y hemos visto que hay mucha gente que está sufriendo por diversas razones". "Esto lo he visto en el Estado español, en Euskal Herria y a lo largo de Europa. Eso me ha llevado a la necesidad y al sentimiento de tener que luchar", ha afirmado.

Así, ha asegurado que va a "luchar por la justicia para aquellos que están en la cárcel" y ha criticado la dispersión de los presos de ETA, señalando que "es una condena, un lastre, es la injusticia en mayúscula". Además, se ha referido a Cataluña para señalar que "es algo inmenso" lo que ha recibido el colectivo Altsasu Gurasoak "del pueblo catalán", tras lo que ha criticado la "injusticia tremenda de los presos políticos".

Del mismo modo, Bel Pozueta ha afirmado que quiere "llevar la palabra de Navarra a Madrid" y ha censurado que "en Navarra decidimos las leyes, llegan a Madrid y nos las echan atrás, algo que es una gran injusticia".

También ha señalado que quiere "luchar para hacer justicia para aquellas mujeres que sufrimos el lastre del patriarcado", contra la precariedad laboral, para "construir un futuro para la juventud" y a favor de los inmigrantes que "están escapando de situaciones de guerra y hambruna".