Jose, el otro caso como el de María José: "Mis hijos sufrirán pero esto es un duelo eterno y tengo que pararlo"

Una periodista de la Cadena SER, Beatriz Nogal, acompañó a un hombre (Jose, vecino de Arévalo en Ávila), en sus últimos días de vida antes de que decidiera morir dignamente víctima de la esclerosis múltiple progresiva. "Yo llevaba años viendo que no había ningún medicamento para esta enfermedad. En mayo decidí que tenía que poner una fecha. La vida me estaba llevando a una cama, hay habitaciones de esta casa que no veo desde hace meses. En la Asociación a Morir Dignamente me consiguieron hace dos años y medio una guía sobre el suicidio y estuve viendo las distintas posibilidades que podía tener. Había un medicamento que se podía adquirir a través de unas fuentes que no voy a decir. El medicamento estuvo un año metido en una caja fuerte. Esperé por si había algún avance sobre la enfermedad pero en Navidad perdí toda esperanza", relató Jose en un caso similar al de María José del que ahora habla todo el mundo.

"Esto es una muerte porque no puedo más, no puedo con la enfermedad. Esto es muerte consensuada porque lo he hablado con mi mujer y con mis hijos y lo hemos visto bien. Sufrirán pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno y vamos a terminarlo ya para que puedan seguir viviendo su vida. De esta manera libero a mi familia de esta pesadilla. Primero me libero yo y luego los libero a ellos", continuó. El hombre contó la historia a la Cadena SER con dos condiciones: que lo emitieran en la radio pero tiempo después de su muerte asistida para no dañar a su padre, un católico convencido que estaba totalmente en contra de la eutanasia.

Jose grabó un vídeo para despedirse. Lo hizo después de pasar un fin de semana con su familia. "Voy a proceder a efectuar el proceso de tomar este medicamento una vez que mi mujer y mi hijo han salido de casa para dejarme descansando", relata en esa grabación. "Cada vez que cedía en algo en su enfermedad él decía que no quería continuar", reconoció su mujer durante una entrevista en la radio. "En una reunión nos dijo que lo estaba planteando ya en serio y que quería que le dijéramos lo que pensábamos. Le veíamos sufrir tanto que ya no le podíamos ayudar, no le podían ayudar desde la medicina€ Tenía dolores todo el día y había días incluso que no se podía ni levantar y le comprendíamos", añade la mujer.

En el siguiente vídeo puedes escuchar el reportaje completo en el que se narra lo que le sucedió a Jose.