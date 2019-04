Denuncian presiones a guardias civiles para multar con 80 euros a un paciente psiquiátrico por caminar por la autovía

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha utilizado las redes sociales una vez más para denunciar las coacciones que a su juicio sufren los agentes que desempeñan su labor en las agrupaciones de Tráfico y que en ocasiones se ven obligados a multar conductas que no merecen sanción. Los funcionarios (constituidos en asociación porque la Guardia Civil es un cuerpo militar en el que no está permitida la sindicación), aseguran que los jefes de la Comandancia de Valencia obligaron a sus compañeros "a convertir en un nuevo aumento de la estadística" lo que estos funcionarios sentían como "un buen servicio de auxilio".



Desde la Asociación se exige que se paren las presiones a los agentes. "La seguridad vial no se cimenta exclusivamente en las denuncias", insisten desde esta agrupación de funcionarios de la Benemérita mostrando en el tuit denuncia la denuncia supuestamente interpuesta por sus compañeros de Valencia en la que se puede ver lo sucedido (ocultando evidentemente los datos personales de la persona afectada).



Los funcionarios en cuestión sancionaron al peatón "por circular por una autovía o autopista" indicando en todo momento que se trata "de una persona a tratamiento psiquiátrico que es trasladado a un centro hospitalario para su reconocimiento". Al final al ciudadano se le multa con 80 euros, 40 con pronto pago.





Lo que orgullosamente sentían los agentes de Tráfico como un buen servicio de auxilio, sus jefes de la Agrupación en Valencia lo convirtieron en un nuevo aumento de la estadística...



STOP presiones a los agentes. La seguridad vial no se cimenta únicamente en las denuncias.