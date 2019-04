Lluvias Semana Santa: dónde va a haber precipitaciones en España los días festivos

La Semana Santa es una de las vacaciones más esperadas del año. Desde que se acabó la Navidad casi nadie ha podido disfrutar de días libres. No en vano la primera parte del año está casi desierta de puentes festivos, no como la última mitad del curso. Por eso quién más quién menos está pendiente de lo que va a pasar en los meteorológico. Un dato que toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que estas vacaciones son más que propicias para hacer turismo de interior. La playa todavía no llama y, según los expertos en viajes, los traslados al extranjero son más propios de otros meses del año y de otras temporadas.

Por eso muchos buscan a través de las redes qué tiempo va a hacer. Los meteorólogos insisten en que en este sentido hay que tener claro que el tiempo en primavera es más impredecible que nunca. Y más si tenemos en cuenta que esta está siendo una estación más que extraña: hizo más calor a finales de invierno que a principios de esta primavera que estrenamos hace unos días.

Pero eso no quiere decir que no haya previsiones. Ni mucho menos. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha puesto sobre la mesa sus primeras predicciones de lo que va a pasar en los próximos días. Te contamos, gracias a la información facilitada por este organismo público dependiente del gobierno central, qué tiempo va a hacer en los primeros días de las vacaciones.

El lunes habrá "incertidumbre" en el Cantábrico y la zona del alto Ebro, en donde se esperan precipitaciones. La Semana Santa empezará por tanto con lluvias en estas zonas que serán fuertes en Galicia y probables en el resto de la mitad norte. En el resto del país: sol. Al menos eso es lo que dice a día de hoy la previsión en la que también se habla de nieve en Pirineos. En Canarias tampoco se descartan lluvias mientras que en Baleares habrá "cielos nubosos".

El martes, que ya hay más gente de vacaciones, cambia la cosa pero la incertidumbre también crece sobre todo en el Cantábrico, en donde van a seguir las lluvias que también estarán presentes en el norte de Canarias. En el resto del país despejado aunque con, eso sí, algún que otro intervalo nuboso.

El miércoles jueves y viernes aumenta la inestabilidad. El miércoles la lluvia llegará al oeste y a partir del jueves es probable que llueva en casi toda la Península excepto, aseguran los expertos, en el sudeste. Estas precipitaciones son más probables en Galicia.