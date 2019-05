Bloques igualados con ventaja mínima para la izquierda en la Comunidad de Madrid

Las espadas están en todo lo alto en la Comunidad de Madrid ante las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Aunque los socialistas aprovechan el viento de cola de la reciente cita con las generales del 28-A, en la que Pedro Sánchez salió victorioso, y podrían ganar las elecciones a la Asamblea madrileña más de tres décadas después, desde la etapa de Joaquín Leguina en los años ochenta, la gobernabilidad de la Comunidad madrileña está en el aire, ante el empate técnico entre los dos bloques, entre la izquierda (el PSOE de Ángel Gabilondo, Más Madrid de Íñigo Errejón y Podemos de Isabel Serra) y la derecha (con el PP de Isabel Díaz Ayuso, Ciudadanos de Ignacio Aguado y Vox de Rocío Monasterio).

Según la encuesta realizada para Prensa Ibérica por el Instituto DYM, especializado en estudios de mercado, ambos bloques se encuentran en un «empate técnico», con una ligerísima ventaja para una izquierda que pretende recuperar el poder en la Asamblea de Madrid seis legislaturas después de que el PP se situara al frente, en una sucesión de gobiernos encabezados por Alberto Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, como cabezas de cartel. La encuesta da al PSOE de Ángel Gabilondo como ganador en las próximas elecciones autonómicas, con 38 o 39 diputados (con el 28,3%), uno o dos más de los logrados hace ahora cuatro años. El bloque de izquierdas sumaría también los escaños de Podemos, que llega divido a estas elecciones: por un lado con la nueva marca de Más Madrid, la formación liderada por el tándem de Íñigo Errejón y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que conseguiría entre 17 y 18 diputados (con un 12,7%), y, por otro lado, Podemos, con el aval de Pablo Iglesias, que se quedaría en los 11 o 12 diputados. La formación morada hace cuatro años consiguió 27 diputados, frente a la suma de ambas marcas electorales que ahora lograrían entre 28 y 30 actas autonómicas.

Así, según la encuesta del Instituto DYM para las autonómicas del 26-M y que cuenta con un margen de error del +/-3,5%, las siglas de la izquierda podrían llegar a los 66 o 67 diputados, cuando la mayoría absoluta en la Asamblea madrileña se sitúa en los 65. En esas cifras también se maneja el bloque de la derecha, que estaría al límite de perder unas elecciones después de tres décadas de hegemonía en la comunidad madrileña. En concreto, el PP liderado por Isabel Díaz Ayuso se podría quedar en los 26-27 diputados (con el 20,2% de los votos), frente a los 48 escaños que obtuvo el partido hace cuatro años y los 72 de dos citas electorales atrás. El bloque de la derecha sumaría también los 23 o 24 diputados de Cs (17,3%), con Ignacio Aguado al frente de la formación naranja, que mejoraría los resultados de las últimas autonómicas, donde irrumpieron en el Parlamento con 17 actas. Por último, los ultras de Vox entrarían en la Asamblea con entre 11 y 12 representantes, un 8,7% de los votos de los electores madrileños.

En estas elecciones, todo apunta a que la Comunidad de Madrid contará con hasta seis partidos con representación parlamentaria, con tres siglas por bloque, frente a los cuatro en total que han formado parte de la Asamblea en esta última legislatura, que arrancó con la presidencia de la popular Cristina Cifuentes (que dejó el cargo por la difusión de un vídeo de un hurto en 2011 y tras la polémica por el máster de la Universidad Rey Juan Carlos), que continuó con el mandato de Ángel Garrido (que dimitió para ir en la candidatura europea del PP, pero que finalmente se enroló en las lista autonómica de Cs) y que llega a la cita con las urnas con el mandato en funciones de Pedro Rollán. Tres presidentes en apenas cuatro años en una de las legislaturas más agitadas después de la conocida por el «Tamayazo», cuando el bloque de la izquierda (del PSOE e IU) había sumado más parlamentarios que el PP (entonces única fuerza de la derecha), pero que no pudo gobernar por el transfuguismo de dos parlamentarios socialistas. Con los datos del sondeo para las próximas autonómicas, no podría darse un posible pacto postelectoral entre el PSOE y Ciudadanos en la Comunidad Madrid, ya que la suma no alcanzaría las 65 actas.

El PP sumaría votos de Vox de las recientes generales, mientras que los socialistas perderían apoyos del 28-A a favor de la marca de Errejón

Respecto al 28-A

Según la encuesta del Instituto DYM, elaborada a partir de algo más de 800 entrevistas telefónicas realizadas entre el 10 y el 15 de mayo, en comparación con las últimas generales, el PP mantiene la tasa de fidelidad de voto más alta (76,4%), consiguiendo captar apoyos de Vox (hasta un 11,6% de sus votantes el 28-A apostarán por el PP el domingo 26 de mayo). El PSOE y Ciudadanos, por su parte, tienen una fidelidad de voto menor, destacando en el caso de los socialistas que un 10,3% de sus votantes en las últimas generales lo harán ahora por Más Madrid de Íñigo Errejón. El apoyo electoral de Unidas Podemos en las generales se divide casi a partes iguales entre Podemos, la marca apoyada por la dirección encabezada por Pablo Iglesias, y Más Madrid, con tendencia creciente conforme se incrementa la notoriedad de Más Madrid y su vinculación con Errejón y la alcaldesa Carmena.

Gabilondo, el único que aprueba; Errejón, el más conocido



El socialista Ángel Gabilondo es el más valorado entre los candidatos que se presentan para presidir la Comunidad de Madrid, además de ser el único que logra el aprobado. Gabilondo obtiene un 5,9, frente al 4,9 de Aguado (Cs), el 4,5 compartido entre Errejón (Más Madrid) y Díaz Ayuso (PP), el 4,4 de Monasterio (Vox) y el 4,3 de Serra (Podemos). En cuanto a la notoriedad, Errejón es el más conocido (por un 89,4% de los encuestados), Gabilondo el segundo, con un 78,9%; seguido de Díaz Ayuso (60,1%) y Aguado (55,6%). No son conocidos ni por la mitad de los encuestados Monasterio (43,3%) y Serra (30,3%).