La izquierda retiene el Ayuntamiento de Madrid por la mínima frente a la derecha

Todo muy igualado en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid del próximo 26 de mayo. La izquierda podría retener la capital, aunque por la mínima, por esa exigua ventaja con la que ha estado al frente del ejecutivo estos últimos cuatro años.

Según la encuesta realizada para Prensa Ibérica por el Instituto DYM, la formación Más Madrid, la nueva marca electoral de la alcaldesa, Manuela Carmena, se convertiría en la fuerza más votada al lograr entre 19 y 20 concejales, manteniendo las cifras que obtuvo hace cuatro años, en su irrupción en el Ayuntamiento de Madrid, cuando sumó 20 actas.

Unos resultados similares a los de mayo de 2015 también podrían alcanzar los socialistas, que sin embargo no aprovecharían en Madrid el viento de cola de las generales de 28-A, logrando apenas un edil más. Así, el bloque de la izquierda, que de nuevo se presenta a las elecciones dividida en dos grandes alternativas (ya que Podemos decidió no presentar lista para no competir con Carmena e IU se quedaría como fuerza residual, con el 1,2% de los votos), alcanzaría la barrera de la mayoría absoluta (19-20 de Más Madrid y 10 del PSOE), que en el Ayuntamiento de la capital de sitúa en los 29 representantes.

En esas cifras se movería también el bloque de la derecha, aunque en este caso sólo en las mejores estimaciones de la encuesta electoral del 26-M, que se hizo a partir de 495 entrevistas telefónicas realizadas entre el 10 y 15 de mayo. El PP perdería el liderazgo general pero volvería a ser la fuerza más votada de la derecha, pese a dejarse casi la mitad de los concejales de este pasado mandato, pasando de 21 asientos a unos 12 o 13. Esa caída beneficiaría a Cs, que podría pasar de los siete concejales a unos 10 u 11. Vox, por su parte, entrarían en el Ayuntamiento de Madrid con cinco ediles. De esta forma, la derecha sumaría entre 27 y 29 concejales, por lo que se daría un 'empate técnico' entre ambos bloques, aunque con una ligera ventaja para la izquierda liderada por Carmena, la primera mujer en hacerse con la vara de mando de la capital de España hace ahora cuatro años.

En cuanto a la transferencia de votos entre las recientes generales y las próximas municipales en Madrid, Carmena sumaría a su proyecto ocho de cada diez votantes de Podemos, además del 35% de los madrileños que apoyaron al socialista Pedro Sánchez el 28-A. Por su parte, los populares captarían el 20% de los que votaron a Vox en las generales, según la encuesta del Instituto DYM que tiene un grado de error del +/-4%.





Carmena y Villacís son las más valoradas por los ciudadanos



La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es la candidata más conocida (94,1%) y también la más valorada, aunque ese privilegio lo comparte con la aspirante de Cs, Begoña Villacís (5,2 puntos). El podio lo completa el socialista Pepu Hernández (4,9), seguido del popular Martínez-Almeida (4,6), de Sánchez Mato (4,1) de IU y, por último, Ortega-Smith (3,4) de Vox. En la tabla de notoriedad, encabezada por Carmena, el segundo puesto tambiés es para Villacís (65,3%), seguida de Hernández (64,3). No son conocidos ni por la mitad de los encuestados Martínez-Almeida (45,3%), Ortega-Smith (44,8%) y Sánchez Mato (38,2%).