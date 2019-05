Anécdotas de la jornada electoral

Una apoderada de ERC en Barcelona que se ha quedado en sujetador en plena sala tras quitarse su camiseta con un lema por la libertad de "los presos políticos" y un candidato en el hospital al haber sido intervenido quirúrgicamente, son algunas de las anécdotas de esta jornada electoral.



La representante de ERC había acudido al colegio Sant Miquel del Eixample, donde iba a votar el candidato a la Alcaldía de Barcelona Manuel Valls, con una camiseta en la que se leía en inglés el lema "Free all catalan political prisoners" (Libertad para todos los presos políticos catalanes), por lo que fue reprendida por un apoderado de Vox por vulnerar la ley electoral. En respuesta, la mujer se ha quitado la camiseta en medio de la sala de votaciones para darle la vuelta y ponérsela del revés dejando a la vista su ropa interior, de manera que el lema quedaba disimulado.





Una apoderada de ERC se queda en sujetador ante un apoderado de Vox que le pidió quitarse su camiseta a favor de los políticos presos #SuperdomingoL6 #Elecciones26M https://t.co/Ve4ofmyWnh — laSexta (@laSextaTV) 26 de mayo de 2019

Por otra parte,ha hecho perderse la jornada electoral al número dos del PP en Águilas (Murcia), José García Sánchez, que ha pasado el día ingresado en el hospital de Lorca, donde ha sido intervenido. El candidato se sintió indispuesto durante una comida el pasado viernes y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.En el municipiotambién ha habido una anécdota que ha terminado con una persona detenida, que tras depositar sus votos, cogió una urna, la dejó en el suelo y empezó a pisotearla hasta romper la tapa. Según la subsecretaria del Ministerio del Interior, ha habido que interrumpir la votación y, tras consultar el incidente con la Junta Electoral Central de la zona, se han paralizado las votaciones durante 40 minutos.Por otro lado,(Sevilla) después de lanzar todas las papeletas que estaban a disposición de los votantes al suelo, generando así una confusión importante para los que estaban presentes en el colegio electoral.En ambos casos se ha interrumpido durante unos minutos la votación, tiempo que se prolongará a partir de las 20.00 horas, momento en el que está previsto el cierre de los colegios electorales.Otra de las anécdotas la ha protagonizado una vecina de Arahal (Sevilla), Isabel Avilés, quienen la que estaba como presidenta al no aceptar la Junta Electoral su recurso para ser excluida de esa obligación.El recurso, según ha explicado la madre, no fue aceptado ya que la ley electoral solo contempla la exención si el niño tiene como mucho nueve meses.La reciente maternidad de la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid,, también ha quedado retratada este domingo, ya que la política, que ha participado embarazada en la campaña electoral hasta los últimos días, ha acudido a votar con su bebé.En un colegio electoral de Lorca (Murcia), lo que ha provocado su expulsión del centro minutos después.Otros incidentes en los que también han tenido que intervenir agentes de Policía se han registrado en tres colegios electorales de Melilla, donde se ha localizado a, una de ellas, una mujer que llevaba también un censo con nombres señalados, que ha sido trasladada a comisaría.Este domingo se ha conocido una triste noticia para Vox cuando su secretario general,Como ya viene siendo habitual en otras citas electorales, en algunos pueblos se han realizadocomo ha sido el caso de Villarroya (La Rioja), donde los ocho vecinos censados han tardado 70 segundos en votar y veinte segundos después han echado el cerrojo al colegio electoral.El reducido número de vecinos ha provocado un retraso de una hora en la apertura del colegio electoral de la población burgalesa de Villamediana que,. Para abrir la mesa han tenido que desplazarse residentes de un municipio cercano después de haber votado en su localidad.Esta cita electoral coincide con el cumpleaños del candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Cantabria,, que, tras votar, se ha ido a comer con su mujer y su hija para celebrarlo.Pequeños retrasos han salpicado la jornada por diferentes motivos, como la falta de papeletas y no haber colocado el material para las votaciones en cuatro colegios de la ciudad de Valencia o porque un integrante de una mesa en Salamanca llegó "en condiciones poco apropiadas para ejercer esa responsabilidad".También un colegio de Parla (Madrid) va a cerrar 45 minutos más tarde al no poder haber iniciado las votaciones a tiempo por la